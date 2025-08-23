De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

Bayern München is het nieuwe Bundesliga-seizoen begonnen met een pletwals. In de Allianz Arena kreeg RB Leipzig een bolwassing van jewelste: 6-0, de grootste competitiezege tot nu toe onder Vincent Kompany. Toch wilde de Belgische coach geen euforie laten ontstaan: "Er zijn drie dingen die beter kun

De start van Bayern was overweldigend. Leipzig, met Rode Duivels Openda en Bakayoko in de basis, hield nog een klein halfuur stand, maar daarna brak de storm los. Michael Olise opende het doelpuntenfestijn met een loepzuiver schot, waarna nieuwkomer Luis Díaz en opnieuw Olise de ruststand op 3-0 brachten.

Na de pauze eiste Harry Kane het podium voor zich op. De Engelse superster legde in een kwartier tijd een hattrick neer - met doelpunten in de 64e, 74e en 78e minuut - en zette zo de kers op de taart van een historische openingswedstrijd.



Voetjes op de grond

Toch hield Kompany de voetjes op de grond. “Ik heb de spelers net in de kleedkamer gezegd dat er drie dingen zijn die we beter kunnen doen, maar dat houd ik voor in de kleedkamer", zei hij na afloop. “We hebben energie en plezier getoond op het veld, maar het is maar één wedstrijd. Het zijn geen zes punten, slechts drie.”

De coach benadrukte dat de focus meteen moet verschuiven. “Er waren veel thema’s vóór de wedstrijd, maar we hebben het antwoord op het veld gegeven. De volgende wedstrijd is een bekerwedstrijd. We gaan door.”

Voor Bayern is de toon alvast gezet. Na de grootste competitiewinst onder Kompany lijkt de jacht op een 34e landstitel met overtuiging ingezet, al blijft de Belgische trainer er als geen ander op gebrand om zijn ploeg scherp te houden.