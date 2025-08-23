Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ivan Leko (47) kreeg bij KAA Gent meteen zijn zin: een vrij weekend, terwijl de topper tegen Anderlecht werd uitgesteld vanwege de belangrijke return van paars-wit tegen AEK in de Conference League. "Het liefst had ik al onze wedstrijden al uitgesteld", grapte hij vorige week.

De Gent-coach blijft trouw aan zijn filosofie: focus op de eigen ploeg. “Jullie zeggen dat de topclubs nog niet klaar zijn, maar wíj zijn dat evenmin. En hoe ik voetbal zie... Ik ben meer gefocust op onze ploeg, op onze sterktes, onze tactiek, onze visie en onze filosofie — dan op die van de tegenstander", zegt hij in HLN.

Intern heeft Leko geen blad voor de mond genomen. “Dat we traag zijn. Niet geanticipeerd hebben op bepaalde zaken. En er niet alles aan gedaan hebben om klaar te zijn op speeldag één. Ik ben niet de enige coach die zo denkt."

Lees ook... Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Eerlijk zijn

"Ook Club Brugge, Antwerp, Charleroi,... zijn nog niet klaar. Sommige trainers zullen het verbloemen, maar ik doe dat niet. Als het slecht is, is het slecht. Zo laat je andere mensen ook zien dat ze je kunnen vertrouwen.”

De coach benadrukt eerlijkheid boven politiek. “Kijk, ik hou te veel van dit spelletje om te vertellen wat jullie of anderen graag willen horen. Voetbal is te eerlijk. Om succes te hebben, moet je rechtuit en goed werken. Wie meer bezig is met 'politics' en hoe je een verhaal wil verkopen, die verliest zijn focus. Daarbij... Het is niet fijn om mensen te behandelen alsof ze dom zijn.”

Voor Leko begint de competitie pas echt na de transferperiode. “Het team zal alleszins compleet zijn, want de transferperiode is dan voorbij. Niemand kan nog vertrekken en niemand kan er nog bijkomen. Dat is mijn grootste motivatie. Dat jullie de volgende keer zeggen: 'Topteams zoals Club Brugge, Anderlecht én AA Gent...'”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (24/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Ivan Leko

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

10:30
Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

08:20
1
Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

10:30
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Interview

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

10:15
De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

08:40
Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

09:30
Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

07:00
6
Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

09:00
3
Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

07:45
8
Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

08:00
4
Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

07:34
6
'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

06:30
Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

21:20
Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

21:40
17
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

22:15
2
Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

23:00
4
Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

22:30
🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

21:56
9
Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen Interview

Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen

15:15
'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

20:00
5
📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

21:20
1
Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

20:40
📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

20:20
4
"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan Interview

"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan

19:00
5
📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

19:20
7
Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

17:40
'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

19:40
Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

18:30
1
Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel" Reactie

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

16:15
Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

13:30
3
Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

16:00
Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

17:20
4
Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

18:00
Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

17:00
3
Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

16:19
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht" Soloria Soloria over Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha Dirk ie Dirk ie over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? kukeluku kukeluku over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN fcb d fcb d over Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten TIGERMANIA TIGERMANIA over Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven TIGERMANIA TIGERMANIA over Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club LordJozef LordJozef over Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved