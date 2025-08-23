Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Ivan Leko (47) kreeg bij KAA Gent meteen zijn zin: een vrij weekend, terwijl de topper tegen Anderlecht werd uitgesteld vanwege de belangrijke return van paars-wit tegen AEK in de Conference League. "Het liefst had ik al onze wedstrijden al uitgesteld", grapte hij vorige week.

De Gent-coach blijft trouw aan zijn filosofie: focus op de eigen ploeg. “Jullie zeggen dat de topclubs nog niet klaar zijn, maar wíj zijn dat evenmin. En hoe ik voetbal zie... Ik ben meer gefocust op onze ploeg, op onze sterktes, onze tactiek, onze visie en onze filosofie — dan op die van de tegenstander", zegt hij in HLN.

Intern heeft Leko geen blad voor de mond genomen. “Dat we traag zijn. Niet geanticipeerd hebben op bepaalde zaken. En er niet alles aan gedaan hebben om klaar te zijn op speeldag één. Ik ben niet de enige coach die zo denkt."



Eerlijk zijn

"Ook Club Brugge, Antwerp, Charleroi,... zijn nog niet klaar. Sommige trainers zullen het verbloemen, maar ik doe dat niet. Als het slecht is, is het slecht. Zo laat je andere mensen ook zien dat ze je kunnen vertrouwen.”

De coach benadrukt eerlijkheid boven politiek. “Kijk, ik hou te veel van dit spelletje om te vertellen wat jullie of anderen graag willen horen. Voetbal is te eerlijk. Om succes te hebben, moet je rechtuit en goed werken. Wie meer bezig is met 'politics' en hoe je een verhaal wil verkopen, die verliest zijn focus. Daarbij... Het is niet fijn om mensen te behandelen alsof ze dom zijn.”

Voor Leko begint de competitie pas echt na de transferperiode. “Het team zal alleszins compleet zijn, want de transferperiode is dan voorbij. Niemand kan nog vertrekken en niemand kan er nog bijkomen. Dat is mijn grootste motivatie. Dat jullie de volgende keer zeggen: 'Topteams zoals Club Brugge, Anderlecht én AA Gent...'”