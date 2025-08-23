Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?
Yannick Carrasco zou deze zomer het Midden-Oosten kunnen verlaten. De Rode Duivel trekt de interesse van verschillende Europese clubs.

Volgens journalist Florian Plettenberg van Sky Sports is het profiel van Yannick Carrasco iets om tot de laatste dag van de transfermarkt in de gaten te houden. De meeste Europese competities sluiten hun transferperiode op 1 september, maar in België eindigt deze op 6 september.

Verschillende Europese teams zouden informatie hebben ingewonnen over Yannick Carrasco. Zijn contract bij Al-Shabab loopt momenteel tot 30 juni 2027.

Overweging van een transfer

Een transfer wordt dus overwogen. Volgens Transfermarkt wordt de huidige waarde van de speler geschat op 7 miljoen euro. Als hij terugkeert naar Europa, zal hij zijn salaris natuurlijk moeten verlagen.

De mogelijkheid om terug te keren naar Europa heeft wellicht te maken met het WK 2026. Om zijn kansen om geselecteerd te worden te vergroten, zou de Belg terug kunnen keren naar Europa. Hij weet dat zijn kansen in Saoedi-Arabië aanzienlijk kleiner zijn.

Rest nu nog de vraag waar de interesse vandaan komt. Hoe dan ook, een transfer naar Europa zou zeker positief worden bekeken door Rudi Garcia met het oog op het aanstaande WK.

