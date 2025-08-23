KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

KV Mechelen is nog ongeslagen, maar een uitwedstrijd bij Antwerp is niet van de poes. Vanderbiest maakt duidelijk wat hij denkt over de volgende tegenstander.

Zondagmiddag ontvangt Antwerp KV Mechelen op de Bosuil. Antwerp heeft net als KV nog niet verloren en is relatief goed uit een zwaar programma gekomen in de eerste competitieweken. Anderzijds wordt er wel eens gewag gemaakt van een overgangsseizoen voor de Great Old en wordt de vraag gesteld of Antwerp goed genoeg is om Play-off 1 te halen.

"Of Antwerp Play-off 1-materiaal is of niet, daar ga ik mij niet over uitspreken", gooit Fred Vanderbiest als trainer van KV Mechelen geen olie op het vuur. Dat is vanuit zijn standpunt wellicht een slimme keuze. "Ik weet wel dat we er volle bak tegenaan moeten en er honderd procent moeten staan. Het is altijd een soort derby tegen Antwerp."



Antwerp en Mechelen vergelijkbaar

Vanderbiest maakt uiteindelijk wel een balans op van wat Antwerp tot dusver heeft laten zien. "Ik denk dat je hun wedstrijden een beetje kunt vergelijken met die van ons. Ze proberen vanuit een goede organisatie hun momenten te pakken. Ze kunnen goed verdedigen wanneer ze het moeilijk hebben." Daardoor is het ook een moeilijk te kloppen ploeg.

"Tegen Antwerp spelen buitenshuis blijft heel moeilijk", zegt Vanderbiest. Nochtans verloor KV niet bij zijn laatste drie bezoeken aan de Bosuil en kwam het de laatste twee keer zelfs als winnaar uit de strijd. "Je moet met alles rond die match rekening houden: de supporters, de sfeer in het stadion. Daar moet je klaar voor zijn."

Marsa onzeker bij KV Mechelen

Dat gegeven kan ook positief benaderd worden. "Zoals er ploegen graag naar ons komen, gaan wij ook graag naar de Bosuil voor de sfeer en de beleving. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet als trainer of als speler." Marsa is onzeker door een enkelblessure die hij overhield aan de match tegen Gent. Hij is het enige vraagteken naast revaliderenden Vanrafelghem en Ouahabi.