KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM had normaal zondag Geoffry Hairemans en Daam Foulon weer in de ogen moeten kijken. Het zal bij een weerzien met die laatste blijven, want Hairemans is nog maanden buiten strijd.

Geoffry Hairemans en Daam Foulon zijn allebei van KV Mechelen naar Antwerp gegaan. Dat deden ze op verscheidene manieren. Hairemans vertrok door de grote poort, over Foulon was een deel KVM-fans misnoegd. Het vergaat hen ook heel erg verschillend. Foulon rijgt de basisplaatsen aaneen, Hairemans moest voor de competitiestart onder het mes wegens een kruisbandletsel.

"Het is altijd spijtig als iemand zich zo blesseert. Dat dit Geoffry overkomt, komt extra hard aan bij ons. We hebben zes jaar met hem samengewerkt", verwijst Fred Vanderbiest naar de periode van Hairemans bij Mechelen. "Het is een spijtig verhaal, vooral voor hem. Hij keert terug naar een club die heel goed geweest is voor zijn carrière en dan komt hij zo'n blessure tegen."



Hammar heeft veel gehad aan Hairemans

Dat is uiteraard niet wat een speler voor ogen heeft bij het realiseren van een transfer. "Jammer, maar het leven gaat verder." Als Hairemans wel had kunnen spelen, was hij misschien wel in de zone van Hammar terechtgekomen en hadden ze duels kunnen uitvechten. "Het is triestig dat hij er niet bij is. Ik houd vooral mooie herinneringen aan hem over. Hij was heel goed voor mij toen ik ben toegekomen", aldus de Zweed.

In zijn laatste weken bij KV Mechelen gingen de handen massaal op elkaar voor Hairemans. Bij Foulon was dat wel even anders: vooral in de laatste thuismatch keerde een deel van het publiek zich tegen hem. "In de ogen van de supporters ben je goed of slecht", geeft Hammar zijn kijk op de zaak. "Als een speler bij een club vertrekt, is dat altijd zo."

Meningen verdeeld over Foulon

Het moet wel speciaal geweest zijn voor de andere spelers om dat onderscheid op een bepaalde manier mee te ervaren. "De supporters hadden bepaalde meningen over Daam. Ik wens hem echter alle succes toe", besluit Hammar.