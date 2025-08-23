KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVM had normaal zondag Geoffry Hairemans en Daam Foulon weer in de ogen moeten kijken. Het zal bij een weerzien met die laatste blijven, want Hairemans is nog maanden buiten strijd.

Geoffry Hairemans en Daam Foulon zijn allebei van KV Mechelen naar Antwerp gegaan. Dat deden ze op verscheidene manieren. Hairemans vertrok door de grote poort, over Foulon was een deel KVM-fans misnoegd. Het vergaat hen ook heel erg verschillend. Foulon rijgt de basisplaatsen aaneen, Hairemans moest voor de competitiestart onder het mes wegens een kruisbandletsel. 

"Het is altijd spijtig als iemand zich zo blesseert. Dat dit Geoffry overkomt, komt extra hard aan bij ons. We hebben zes jaar met hem samengewerkt", verwijst Fred Vanderbiest naar de periode van Hairemans bij Mechelen. "Het is een spijtig verhaal, vooral voor hem. Hij keert terug naar een club die heel goed geweest is voor zijn carrière en dan komt hij zo'n blessure tegen."

Lees ook... KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

Hammar heeft veel gehad aan Hairemans

Dat is uiteraard niet wat een speler voor ogen heeft bij het realiseren van een transfer. "Jammer, maar het leven gaat verder." Als Hairemans wel had kunnen spelen, was hij misschien wel in de zone van Hammar terechtgekomen en hadden ze duels kunnen uitvechten. "Het is triestig dat hij er niet bij is. Ik houd vooral mooie herinneringen aan hem over. Hij was heel goed voor mij toen ik ben toegekomen", aldus de Zweed.

In zijn laatste weken bij KV Mechelen gingen de handen massaal op elkaar voor Hairemans. Bij Foulon was dat wel even anders: vooral in de laatste thuismatch keerde een deel van het publiek zich tegen hem. "In de ogen van de supporters ben je goed of slecht", geeft Hammar zijn kijk op de zaak. "Als een speler bij een club vertrekt, is dat altijd zo."

Meningen verdeeld over Foulon

Het moet wel speciaal geweest zijn voor de andere spelers om dat onderscheid op een bepaalde manier mee te ervaren. "De supporters hadden bepaalde meningen over Daam. Ik wens hem echter alle succes toe", besluit Hammar. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (24/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KV Mechelen
Geoffrey Hairemans
Daam Foulon
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Interview

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

10:15
Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

08:00
4
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
2
Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

16:00
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

22:15
2
'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

14:30
1
Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

07:34
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Lammens - Stassin - Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Lammens - Stassin - Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

14:30
Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

15:30
🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

15:15
Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

15:00
Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

09:00
4
Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

14:00
'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

13:30
Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

13:45
2
Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

12:30
📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

13:00
Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

12:00
3
Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

10:30
6
Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

11:30
1
LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV

LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV

11:00
Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

11:00
1
Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

10:30
2
Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

09:30
Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

07:45
17
Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

08:20
1
De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

08:40
Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

07:00
18
'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

06:30
Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
4
Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

21:40
24
Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

23:00
4
📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

20:20
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

21:20
Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

22:30
🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

21:56
17

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Paul Beck Paul Beck over Wat een verhaal! Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen Bork Bork over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Dirk ie Dirk ie over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? bompi55 bompi55 over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot cartman_96 cartman_96 over Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..." Lucky Nilis Lucky Nilis over Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren Soloria Soloria over 'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in' Oisin Oisin over Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten Blackadder Blackadder over Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved