Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Michel-Ange Balikwisha lijkt eindelijk op weg naar Celtic. Zoals we een maand geleden al schreven, is de Antwerp-aanvaller een prioriteit voor Brendan Rodgers, die zijn aanvalslinie wil versterken.

Celtic-vertegenwoordigers zijn inmiddels in België aangekomen om de onderhandelingen over de transfersom en persoonlijke voorwaarden af te ronden. Het is dus slechts een kwestie van tijd voor de deal officieel wordt.

De transfer zou volgens de laatste berichten rond de 5,2 miljoen euro liggen, wat hoger is dan aanvankelijk werd gedacht. Antwerp heeft Balikwisha toestemming gegeven om met de Schotse club te praten.

Kwestie van dagen

Balikwisha miste een groot deel van vorig seizoen door een blessure, maar keerde tegen het einde van het seizoen explosief terug en startte dit seizoen alle wedstrijden, inclusief een strafschopgoal tegen OH Leuven.

Opvallend is dat hij dit seizoen vaker een centrale rol speelt, als een soort nummer 10 achter de spits. Dit kan Rodgers extra tactische opties bieden bij Celtic, naast spelers als Benjamin Nygren.

Het lijkt dus een kwestie van dagen voordat Balikwisha officieel de overstap maakt naar de Schotse topclub. Voor Antwerp betekent het een stevige som inkomsten en financiële ruimte om de kern nog te versterken.