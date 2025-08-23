Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Mario Stroeykens zijn situatie is wel heel moeilijk geworden bij Anderlecht. Het ooit zo geprezen jeugdtalent komt amper nog van de bank af en een transfer lijkt de enige oplossing, maar...

Het grote talent van Neerpede, ooit getipt als de volgende Lukaku of Tielemans, is verzeild geraakt in een complex dossier. Stroeykens, een stille werker en gedisciplineerde speler, groeide uit tot een boegbeeld van de academie. Zijn debuut op 16-jarige leeftijd leek de start van een steile klim, maar blessures gooiden roet in het eten.

Een zware enkelblessure tegen Beerschot vorig seizoen beroofde hem van zijn momentum en zorgde ervoor dat zijn verwachte doorbraak uitbleef. Alsof dat nog niet volstond, liep ook het contractdossier van Stroeykens muurvast.



Olympique Marseille bracht in de winter een officieel bod uit, maar Anderlecht hield de boot af. Pogingen van de club om zijn contract te verlengen, strandden, terwijl ook clubs als West Ham en PSV hun interesse lieten blijken zonder door te drukken.

Transfer is broodnodig

De sportieve realiteit weegt intussen zwaar. Stroeykens krijgt nauwelijks nog speeltijd en kon in zijn schaarse minuten niet overtuigen. “Het heeft niets te maken met zijn contract,” klinkt het bij de club volgens HLN, “het is louter een sportieve keuze.” Het gevolg: een speler die worstelt met zijn zelfvertrouwen en op het veld nog zelden de flair toont die hem ooit tot een goudhaantje maakte.

Zakelijk gezien lijkt een vertrek onvermijdelijk. Anderlecht investeerde deze zomer meer dan zestien miljoen euro in nieuwe namen en heeft inkomsten nodig. Stroeykens blijft waardevol, maar niet voor de bedragen die ooit werden gedroomd. Achter de schermen klinkt het dat een transfer boven de vijftien miljoen niet meer realistisch is.

Voor Stroeykens zelf primeert het sportieve nog altijd boven de financiële kant van het verhaal. Maar met de transferdeadline in zicht, is de vraag niet of hij vertrekt, maar via welke poort.