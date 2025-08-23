Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

De toekomst van Kasper Dolberg bij RSC Anderlecht staat ter discussie nu de Brusselse club mogelijk naast Europees voetbal grijpt. Club Brugge, op zoek naar een spits, wordt genoemd als potentiële bestemming. Analist Franky Van Der Elst reageert kritisch.

RSC Anderlecht dreigt een seizoen zonder Europees voetbal tegemoet te gaan, als het volgende week verliest van AEK Athene. Dat zou een financiële aderlating betekenen van naar schatting 15 miljoen euro aan gemiste inkomsten.

Transfer Dolberg

Die som komt opvallend dicht in de buurt van de transfersom die de club wil halen voor Kasper Dolberg. In dat licht wordt gespeculeerd over een mogelijke verkoop van de Deense spits om budgettaire ruimte te creëren.

Club Brugge zou volgens velen een extra ervaren aanvaller goed kunnen gebruiken. En wat als deze twee verhalen, van Anderlecht en Club Brugge, nu eens samenkomen in Dolberg naar het Jan Breydelstadion transfereren.

Voormalig Rode Duivel en analist Franky Van Der Elst heeft zich in Het Nieuwsblad klaar en duidelijk uitgesproken over een mogelijke overstap van Dolberg naar blauwzwart. “Hola, dat is hier glad ijs, hé. Dat zou het Anderlecht-publiek echt niet fijn vinden... en dat van Club ook niet”, klinkt het.

No Sweat No Glory

“Vermant is een publiekslieveling. Hij komt uit eigen jeugd, straalt energie uit, vliegt op alles wat beweegt. Om dan bij Anderlecht een concurrent voor hem te gaan halen? Dat gaat Club Brugge nooit doen. Dan vallen er ongelukken”, besluit Van Der Elst.