AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde

AC Milan ziet af van de komst van Victor Boniface. Er doken problemen op bij de medische tests, waardoor de huurdeal met aankoopoptie wordt afgeblazen.

AC Milan was nog op zoek naar een nieuwe spits, en kwam uit bij Victor Boniface. De Nigeriaanse spits kwam op de radar van Milan terecht en een transfer leek in de maak.

Bayer Leverkusen, de huidige werkgever van Boniface, had een princiepsakkoord bereikt met AC Milan. Wanneer zoiets gebeurt komt een transfer er nagenoeg altijd.

Het ging om een huurdeal, voor zo'n 5 miljoen euro. Er zou een aankoopoptie van rond de 24 miljoen euro bij kunnen hebben gezeten. Alleen zal dit nu niet meer doorgaan.

Het Duitse Kicker meldt namelijk dat AC Milan afziet van de transfer vanwege problemen tijdens zijn medische test. Boniface liep al enkele zware blessures op in zijn carrière. Hij scheurde bijvoorbeeld twee keer de kruisbanden in zijn knie.

In Duitsland, bij Bayer Leverkusen, heeft hij ook een geschiedenis van blessures. De Nigeriaan zou vier verschillende medische tests hebben afgelegd. Milan wil geen risico's nemen.