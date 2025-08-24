Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
1 reacties
Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen
Antwerp is één van de topclubs die dit weekend wel moet spelen, maar zal dat wel doen zonder twee van zijn sterkhouders. Senne Lammens en Michel-Ange Balikwisha werden immers niet opgenomen in de selectie.

Antwerp had al gedacht een paar transfers afgerond te hebben om het nodige geld binnen te halen, maar de onderhandelingen sleepten lang aan. Maar nu lijken er twee toch in de laatste rechte lijn te zitten. 

Winger Michel-Ange Balikwisha heeft een persoonlijk akkoord met Celtic en kon rekenen op een vooruitgeschoven medische keuring. Beide clubs zouden overeenstemming bereikt hebben over een transfersom van meer dan vijf miljoen euro.

Celtic en Manchester United

De 24-jarige Balikwisha, afkomstig uit Gent en actief bij Standard en Antwerp, heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige vleugelspits met speelervaring op beide flanken en zelfs als aanvallende middenvelder. Hij scoorde vorig seizoen 4 doelpunten en gaf 3 assists in 18 competitiewedstrijden.

Doelman Senne Lammens staat in de belangstelling van Manchester United, dat in vergevorderde onderhandelingen zou zijn. De clubs zouden een akkoord van ongeveer 20 miljoen naderen, en persoonlijke voorwaarden met de speler zijn al overeengekomen.

Voor Antwerp betekent dit een broodnodige kapitaalinjectie. Zowel Balikwisha als Lammens leveren straks forse sommen op, cruciaal in een seizoen waar Antwerp financiële uitdagingen ondervindt. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

