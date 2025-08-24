Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1464

Voormalig Rode Duivel Benito Raman heeft bevestigd dat hij na zijn professionele voetbalcarrière zal aansluiten bij SK Munkzwalm. Daarmee keert hij terug naar de club waar zijn voetbalverhaal ooit begon.

Benito Raman, momenteel actief als profvoetballer bij KV Mechelen, heeft zijn toekomstplannen duidelijk gemaakt. Na zijn actieve loopbaan op het hoogste niveau zal hij zich opnieuw engageren bij SK Munkzwalm, een ploeg uit het provinciale voetbal.

Akkoord gegeven

“Ik heb een paar weken geleden mijn akkoord gegeven om na mijn carrière in provinciale te voetballen. Bij SK Munkzwalm, de club waar het voor mij begon,” verklaart Raman in Het Nieuwsblad.

De beslissing om terug te keren naar zijn jeugdclub is volgens Raman geen symbolische geste, maar een bewuste keuze. Hij wil zijn carrière afsluiten in een vertrouwde omgeving, net zoals voormalig profvoetballer Tim Matthys eerder deed. Daarmee onderstreept Raman zijn verbondenheid met de lokale voetbalcultuur.

Naast zijn engagement op het veld, benadrukt Raman ook zijn betrokkenheid als supporter. “Supporters komen naar ons kijken, ik wil soms ook eens weten wat zij doen. Mee op verplaatsing, op de bus, wat pinten pakken, onder de mensen zijn, dat doe ik met plezier,” aldus de aanvaller.

Buitenlands avontuur

Raman geeft aan dat hij zich na zijn carrière eerder achter de goal zal bevinden dan in de hoofdtribune. Daarmee toont hij zich als een speler die de supporterscultuur niet alleen waardeert, maar ook actief wil beleven.

Hoewel Raman nog actief is op het hoogste niveau, blikt hij vooruit op de volgende fase. Zijn keuze voor SK Munkzwalm is een duidelijke indicatie dat hij zijn professionele loopbaan langzaam richting afronding ziet evolueren. Als hij nog een nieuw contract zal tekenen zal dit in Mechelen zijn, of trekt hij het liefst naar Duitsland of de MLS.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Benito Raman

Meer nieuws

David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

08:20
Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

08:20
1
🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis Interview

🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis

08:40
1
Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

06:30
1
Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

23:30
VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

22:42
Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

22:30
1
Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

21:40
'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

21:40
1
Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

21:20
Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

21:58
Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

19:00
2
Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

21:00
1
David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

21:24
Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

20:12
Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

20:30
3
Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

20:54
2
'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

19:30
🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

20:03
Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

23/08
8
📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

18:30
Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

17:30
3
KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

15:15
2
Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

18:00
📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

17:00
Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

16:45
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
49
Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

16:00
2
Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

15:30
🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

15:15
Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

15:00
'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

14:30
4
Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

14:00
1
'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

bardolino bardolino over Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen Standard 2.0 Standard 2.0 over 🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis See you Essevee See you Essevee over Zulte Waregem - STVV: 0-2 Oisin Oisin over Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten jawaddedadde jawaddedadde over Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding Impala Impala over KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Swakken Swakken over Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest Swakken Swakken over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? Standard 2.0 Standard 2.0 over Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?" SeniorClub SeniorClub over Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved