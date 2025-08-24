Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

Voormalig Rode Duivel Benito Raman heeft bevestigd dat hij na zijn professionele voetbalcarrière zal aansluiten bij SK Munkzwalm. Daarmee keert hij terug naar de club waar zijn voetbalverhaal ooit begon.

Benito Raman, momenteel actief als profvoetballer bij KV Mechelen, heeft zijn toekomstplannen duidelijk gemaakt. Na zijn actieve loopbaan op het hoogste niveau zal hij zich opnieuw engageren bij SK Munkzwalm, een ploeg uit het provinciale voetbal.

Akkoord gegeven

“Ik heb een paar weken geleden mijn akkoord gegeven om na mijn carrière in provinciale te voetballen. Bij SK Munkzwalm, de club waar het voor mij begon,” verklaart Raman in Het Nieuwsblad.

De beslissing om terug te keren naar zijn jeugdclub is volgens Raman geen symbolische geste, maar een bewuste keuze. Hij wil zijn carrière afsluiten in een vertrouwde omgeving, net zoals voormalig profvoetballer Tim Matthys eerder deed. Daarmee onderstreept Raman zijn verbondenheid met de lokale voetbalcultuur.

Naast zijn engagement op het veld, benadrukt Raman ook zijn betrokkenheid als supporter. “Supporters komen naar ons kijken, ik wil soms ook eens weten wat zij doen. Mee op verplaatsing, op de bus, wat pinten pakken, onder de mensen zijn, dat doe ik met plezier,” aldus de aanvaller.

Buitenlands avontuur

Raman geeft aan dat hij zich na zijn carrière eerder achter de goal zal bevinden dan in de hoofdtribune. Daarmee toont hij zich als een speler die de supporterscultuur niet alleen waardeert, maar ook actief wil beleven.

Hoewel Raman nog actief is op het hoogste niveau, blikt hij vooruit op de volgende fase. Zijn keuze voor SK Munkzwalm is een duidelijke indicatie dat hij zijn professionele loopbaan langzaam richting afronding ziet evolueren. Als hij nog een nieuw contract zal tekenen zal dit in Mechelen zijn, of trekt hij het liefst naar Duitsland of de MLS.