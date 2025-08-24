OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

Sint-Truiden kondigde zondag aan dat Zineddine Belaid opnieuw naar Algerije trekt. Hij verlaat de club na één seizoen.

STVV won zaterdag met 0-2 van Zulte Waregem en staat daardoor nog steeds op kop van het klassement. Daags na de mooie zege neemt de club afscheid van een speler.

Zineddine Belaid verlaat de club namelijk na één seizoen. De centrale verdediger kwam in juli 2024 aan in Limburg. Een groot succes werd zijn periode bij STVV niet.



Lees ook... Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

De 26-jarige speler kwam 15 keer in actie bij Sint-Truiden. Dit seizoen kreeg hij minuten in de voorbereiding, maar nadien zat hij geen enkele keer bij de selectie in de JPL.

Zineddine Belaid verlaat STVV na één seizoen

Hij kwam destijds over van USM Algier, een club uit Algerije. Nu keert hij terug naar zijn thuisland. Belaid zal zijn carrière verderzetten bij JS Kabylie.

"STVV wil Zineddine bedanken voor de inzet en professionaliteit die hij toonde gedurende zijn Truiense periode. De club wenst hem veel succes met de verdere uitbouw van zijn carrière", klinkt het bij Sint-Truiden.