Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

Zulte Waregem blijft aanmodderen in de Jupiler Pro League. Na drie thuiswedstrijden staat de teller op één schamel punt. Tegen STVV kreeg Essevee zaterdagavond opnieuw een pijnlijke tik: 0-2. Zelfs het debuut van de boomlange spits Ementa kon het verschil niet maken.

Coach Sven Vandenbroeck klonk achteraf ontnuchterd. “Van zodra wij het spel moeten maken, wordt het moeilijk. Wie sprankelend voetbal verwacht, zal dat dit seizoen niet vaak zien”, gaf hij toe. “We moeten vooral pragmatisch blijven en punten sprokkelen waar het kan.”

Toch blijft de coach niet bij de pakken zitten en vraagt hij om actie van het bestuur. “Ik vraag niet per se versterking om de cijfers op te krikken, maar om onze groei te versnellen. Je moet kijken naar de middellange termijn. Dit is geen proces van één of twee weken, maar van maanden.”



Werken naar volgend jaar al

De nakende competitiehervorming, waardoor er mogelijk geen rechtstreekse degradant is dit seizoen, mag volgens Vandenbroeck geen reden zijn om stil te zitten. “Je moet ervoor zorgen dat je volgend jaar verder staat. Als er binnen de club gedacht wordt dat het huidige niveau volstaat, moet men daar eerlijk over zijn. Maar ik vind dat we vooruit moeten blijven kijken.”

Over middenvelder Nnadi, die alweer zijn vierde gele kaart pakte, toonde Vandenbroeck begrip. “Zijn speelstijl is nu eenmaal agressief. Hij steekt er bovenuit, en we hebben hem nodig. Maar zijn kaartenlast kan op termijn een probleem worden.”

Voor de interlandbreak staat nog een lastige verplaatsing naar Racing Genk op het programma. “Daar hebben we niets te verliezen", besloot Vandenbroeck met een sprankeltje hoop. “Misschien kunnen we daar verrassen en opnieuw wat vertrouwen tanken.”