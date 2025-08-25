Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

Union slaagde er niet in om een opening te vinden tegen RAAL. Christian Burgess erkende na de wedstrijd een gebrek aan creativiteit.

"We wisten wat we konden verwachten hier", legt Burgess meteen uit. RAAL heeft zijn plan perfect toegepast, dat was minder het geval bij Union: "Het zijn spelers die vechten voor elke bal en inzetten op overgangen. Er waren veel duels, weinig duidelijke kansen, de wedstrijd was rommelig. We hadden beter moeten doen."

De bezoekers misten creativiteit in de Easi Arena: "Ja, dat klopt. Ik wil geen excuses zoeken, maar het is niet gemakkelijk om de bal snel rond te laten gaan op een kunstgrasveld. We speelden niet snel genoeg. Toch hadden we goed getraind, vooral op kunstgras om ruimte te creëren tegen een laag blok."



Kevin Rodriguez, een van de weinigen die zijn kans waagde

"Toch hadden we kansen die we hadden moeten benutten. Er waren te veel onnauwkeurigheden in de laatste actie, vooral in de voorzetten. We moeten strenger zijn voor onszelf en eerlijk toegeven dat het niet genoeg was", vervolgt Burgess.

Union stond tegenover een ploeg die op sommige vlakken op hen leek, met veel agressiviteit, goede cohesie en een tactisch systeem als spiegelbeeld: "Het was een heftige strijd tussen twee teams die vechten. La Louvière kreeg ook geen overwicht, ik herinner me niet veel reddingen van onze doelman. Deze 0-0 is een vrij logisch resultaat. De coach was niet tevreden, de spelers ook niet. We hadden meer van onszelf verwacht."

De troepen van Sébastien Pocognoli zullen komend weekend tegen Anderlecht meer moeten laten zien: "Het is een derby waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. Beide teams tillen hun niveau altijd een beetje op voor een derby. Maar of het nu tegen hen is of tegen een ander team, moeten we dezelfde intensiteit behouden als in voorgaande seizoenen."