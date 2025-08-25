Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

Met negen op negen in de Challenger Pro League is KV Kortrijk uitstekend aan het seizoen begonnen. Spits Thierry Ambrose speelde daarin een sleutelrol en reageerde na afloop van de wedstrijd tegen Olympic Charleroi op de speculaties rond een mogelijk vertrek.

In het Stade du Pays de Charleroi opende Ambrose de score vanop de stip. Hij was ook de maker van het tweede doelpunt van de Kerels, waardoor hij met vier goals topschutter van de Challenger Pro League wordt.

Goede start

KV Kortrijk kende een overtuigende start met drie opeenvolgende zeges. De ploeg toont zich efficiënt in de afwerking en solide in de organisatie. Toch gaf Ambrose aan dat vooral de tweede helft tegen Olympic Charleroi voor verbetering vatbaar was. De thuiswedstrijd tegen Francs Borains wordt gezien als een nieuwe test voor de ambities van de club.

Naast zijn sportieve bijdrage gaf Ambrose ook duidelijkheid over zijn toekomst. In de marge van de transferperiode doen geruchten de ronde over interesse van andere clubs, waaronder uit de Jupiler Pro League.

Geen transfer

De spits reageerde resoluut in een gesprek met Gazet van Antwerpen. “Geen sprake van. Ik heb mijn woord gegeven aan de coach en wil meehelpen om KV Kortrijk terug naar 1A te brengen”, is hij heel erg duidelijk.

Ambrose, sinds 2023 actief bij de Kerels, is uitgegroeid tot een dragende kracht binnen de ploeg. Zijn ervaring, fysieke présence en scorend vermogen maken hem tot een sleutelspeler in het promotieproject van de club.