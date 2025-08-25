Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Promovendus RAAL La Louvière hield Union SG op 0-0. Voor de kampioen een offday vol slordigheden, voor de Wolven een stuntpunt dankzij inzet en duelkracht.

RAAL La Louvière speelde 0-0 gelijk tegen Union SG op zondag. Voor de Wolven zal het toch hebben aangevoeld als een overwinning, als promovendus gelijkspelen tegen de kampioen.

"Union is "geklopt" met zijn eigen wapens: inzet, duelkracht, intensiteit en collectiviteit. Uitgerekend die zaken zaten niet in het spel van Union - tot grote ergernis van coach Sebastien Pocognoli", merkt Peter Vandenbempt op volgens Sporza.

Lees ook... Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

"Als zijn ploeg dan toch de bal had, stond het spel scheef van de technische mankementen. Het deed pijn aan de ogen en was moeilijk te geloven dat het dezelfde ploeg was die Standard overrompelde", ging Vandenbempt verder.

Union SG speelde niet met de intensiteit waar het voor staat, en moest op bepaalde momenten zelfs toekijken hoe gevaarlijk La Louvière kon zijn. Dankzij de nederlaag staan de Brusselaars ook niet meer samen met STVV op kop.

"De coach noemde het de slechtste match van het seizoen mét de slechtste attitude. Dat is voor Union erg vreemd. Die invalbeurt van de lusteloze Promise David sprak ook boekdelen", besluit Vandenbempt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Union SG

Meer nieuws

Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

15:30
1
Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

14:00
Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

12:40
Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

16:00
Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst Reactie

Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst

14:10
2
'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

14:20
5
Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

15:00
3
Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

13:30
KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

13:45
2
'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

13:15
10
KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

13:00
2
🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet De derde helft

🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet

12:20
'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

11:45
14
Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

12:00
2
La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

20:30
"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

11:00
1
Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

10:30
3
Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

11:20
Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

10:45
1
'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

10:00
Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

09:40
Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

10:15
Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

09:20
1
Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

09:10
1
'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

08:41
1
Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

09:00
1
Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

08:21
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

07:00
📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

08:00
📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

07:30
De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

08:10
📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

07:00
1
📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

06:30
Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten" Reactie

Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten"

06:00
🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

23:30
7
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

05:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

JCK JCK over Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk" Jef Blaaskop Jef Blaaskop over 'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag' filip.dhose filip.dhose over Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen See you Essevee See you Essevee over 🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet? Olympia86 Olympia86 over 'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen' ontleder ontleder ontleder ontleder over KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst André Coenen André Coenen over 🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis Sv1978 Sv1978 over 'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil H.J. H.J. over KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in? rafke pafke rafke pafke over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved