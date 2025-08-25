Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

Promovendus RAAL La Louvière hield Union SG op 0-0. Voor de kampioen een offday vol slordigheden, voor de Wolven een stuntpunt dankzij inzet en duelkracht.

RAAL La Louvière speelde 0-0 gelijk tegen Union SG op zondag. Voor de Wolven zal het toch hebben aangevoeld als een overwinning, als promovendus gelijkspelen tegen de kampioen.

"Union is "geklopt" met zijn eigen wapens: inzet, duelkracht, intensiteit en collectiviteit. Uitgerekend die zaken zaten niet in het spel van Union - tot grote ergernis van coach Sebastien Pocognoli", merkt Peter Vandenbempt op volgens Sporza.



"Als zijn ploeg dan toch de bal had, stond het spel scheef van de technische mankementen. Het deed pijn aan de ogen en was moeilijk te geloven dat het dezelfde ploeg was die Standard overrompelde", ging Vandenbempt verder.

Union SG speelde niet met de intensiteit waar het voor staat, en moest op bepaalde momenten zelfs toekijken hoe gevaarlijk La Louvière kon zijn. Dankzij de nederlaag staan de Brusselaars ook niet meer samen met STVV op kop.

"De coach noemde het de slechtste match van het seizoen mét de slechtste attitude. Dat is voor Union erg vreemd. Die invalbeurt van de lusteloze Promise David sprak ook boekdelen", besluit Vandenbempt.