Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

KVC Westerlo startte zwak met 3 op 12 en zoekt dringend defensieve versterking. Een bod op Inter-talent Yvan Maye werd geweigerd, waardoor de Kemphanen verder moeten kijken.

KVC Westerlo begon met een 3 op 12 aan het nieuwe seizoen. Vooral op defensief vlak is het moeilijk. De Kemphanen scoorden zes doelpunten, maar slikten er al elf. Enkel OHL doet slechter.

Er vertrok ook heel wat kwaliteit achteraan. Denk daarbij vooral aan Luka Vuskovic. De jonge Kroaat werd vorig seizoen gehuurd, maar nu was het tijd om terug naar Tottenham te gaan.

Westerlo wil dus logischerwijs nog versterking halen, maar die zoektocht verloopt allesbehalve vlot. De club kwam uit bij Yvan Maye, die bij Inter Milan actief is.

De 19-jarige centerback speelt daar voornamelijk in de Serie C, bij de U23 van Inter. Westerlo deed een bod van net geen miljoen euro, meldt Het Laatste Nieuws.

De Italianen vonden dat niet genoeg en verwierpen het bod naar de vuilbak. Inter wil zijn contract nu snel proberen te verlengen. Westerlo zal dus verder moeten zoeken.