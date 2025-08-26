Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"
Marco Kana blikt vooruit op een cruciale Europese confrontatie voor Anderlecht. Donderdag wacht de return tegen AEK Athene, en de jonge middenvelder ziet volop kansen voor zijn team.

De heenmatch werd een ontgoocheling, ondanks het goeie spel. “Het was een boeiende wedstrijd. In de eerste helft waren we dominant en gingen we vol voor het tweede doelpunt", vertelt Kana in een interview met Voetbalkrant.com. (HIER kan je lezen over zijn wonderbaarlijke heropstanding)

Toch eindigde de eerste confrontatie in een 1-1 gelijkspel, wat extra spanning oplevert voor de return. “Spijtig genoeg slikten we dat doelpunt, maar we weten hoe belangrijk Europa is voor de club. Volgende week moeten we het afmaken", zegt Kana. Hij benadrukt dat de spelersgroep nergens bang voor is: “We hebben van niemand schrik, niet in België en niet in Europa.”

De groep blijft kalm ondanks de druk. “Iedereen blijft rustig. Er zijn veel nieuwe spelers die zich nog aan het aanpassen zijn, maar niemand heeft schrik", aldus Kana. "Het was een van onze beste helften. We voelden dat we als team aan het groeien waren. Zulke prestaties gaan meer en meer komen. Het is gewoon positief en moet ons energie geven.”

De return in Athene belooft een heksenketel te worden, maar Anderlecht voelt zich klaar. “Ze kunnen op ons wachten, maar wij zijn ook klaar om te gaan vechten", zegt Kana.

Na een drukke periode vol wedstrijden kwam een weekendje rust voor Anderlecht precies op tijd. “Mentaal gaat dat ons superveel helpen. We spelen al zes weken lang elke week donderdag en zondag. Zo’n weekendje rust gaat ons deugd doen", vertelt Kana.

Union of AEK winnen? "Beide!"

Union is de volgende uitdaging op de kalender van Anderlecht. Kana benadrukt dat het een speciale confrontatie blijft. “Union blijft een speciale tegenstander, maar het is nog niet in de buurt van de rivaliteit met Club Brugge. Die derby is echt nog iets anders. Ze hebben speciale fans, dat moet je hen wel meegeven.”

Zelf heeft Kana vrienden die Union-supporter zijn. “Ja, ik heb een paar vrienden in Saint-Gilles. Zij zijn spijtig genoeg voor Union. Ze durven wel niet lachen met Anderlecht, omdat we de laatste jaren nog maar zo weinig gewonnen hebben", vertelt hij met een glimlach.

Over de ontwikkeling van het team in zware matchen is Kana positief. “We zijn tijdens die matchen gegroeid. We kunnen nog meer intensiteit leggen, en we moeten in de details beter worden om nóg dominanter te spelen", zegt hij.

Als het gaat om de keuzes tussen Europese en Belgische tegenstanders, blijft Kana ambitieus. “Union of AEK, wat kies je? Ik kies niet. Ik wil ze allebei winnen", besluit hij.

