Charleroi maakt zich klaar om miljoenen te ontvangen: Nikola Stulic amper één stap verwijderd van transfer naar Serie A

Nikola Stulic gaat voortaan zijn doelpunten in de Serie A maken. Charleroi gaat miljoenen ontvangen, het is nu enkel nog een kwestie van tijd.

De transfer van Nikola Stulic naar het Italiaanse Lecce hangt al even in de lucht. Volgens de laatste berichten zou een transferbedrag van 5 of 6 miljoen euro met zijn overstap gemoeid zijn. De penningmeester van Sporting Charleroi kan daar alleen maar tevreden mee zijn. Op sportief vlak is het een verlies, maar de kassa zal wel rinkelen.

De transfer is nu haast in kannen en kruiken, want Lecce heeft zijn komst zelfs al aangekondigd op de sociale media. "Voetballer Nikola Stulic komt vanmiddag met een privévlucht aan in Lecce voor een medische keuring", laat de club weten. De Servische spits hoeft enkel nog te slagen voor zijn medische testen en dan is alles rond.

Mooie winst voor Charleroi

Stulic zal twee en een half jaar voor Charleroi gespeeld hebben. De Zebra's betaalden in januari van 2023 voor hem 750 000 euro aan het Servische Radnicki Nis. Er zit dus sowieso een mooie winst in voor de Carolo's. Stulic ontbolsterde voornamelijk in het seizoen 2024-2025: hij begon steeds vlotter de weg naar doel te vinden in de JPL.

Vorig seizoen deed hij negen keer de netten trillen in de reguliere competitie en daarna volgden nog eens zeven goals in de play-offs. Dat was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het seizoen voordien. Stulic had zo een belangrijk aandeel in het behalen van het Europese ticket, wat voor Charleroi toch een straffe verwezenlijking was.

Stulic speelt straks in Europese topcompetitie

De tijd is nu aangebroken voor zowel de club als de 23-jarige speler om te cashen. Hij zal de stap maken naar een topcompetitie. Lecce begon aan de Serie A met een gelijkspel op het veld van Genoa. Wellicht kan de transfer nu heel gauw volledig geofficialiseerd worden. 

Charleroi
Nikola Stulic

