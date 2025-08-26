Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Ziet Zulte Waregem binnenkort nog een speler vertrekken? De kans is reëel, want een supersub van vorig seizoen stuurt aan op een transfer.

Zulte Waregem betaalde in de zomer van 2023 ongeveer 900 000 euro om Abdoulaye 'Ablo' Traoré weg te halen uit Bulgarije. De Ivoriaan speelde op dat moment voor Botev Plovdiv. In zijn tweede seizoen aan de Gaverbeek werd Traoré best wel belangrijk, hoewel hij geen vaste basisplaats kon claimen in het team van trainer Vandenbroeck.

Wel was Traoré in 690 speelminuten goed voor een zestal doelpunten: dat is allesbehalve een slecht gemiddelde. Gezien het kleine verschil aan het einde van de titelstrijd zorgden deze doelpunten mee voor de promotie van Zulte Waregem. Traoré kon zeker als een supersub omschreven worden in de Challenger Pro League.

Traoré er niet bij in laatste twee matchen

Inmiddels voetbalt Essevee uiteraard in de Jupiler Pro League. Traoré maakte enkel de eerste drie speeldagen mee op het hoogste niveau. In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Club Brugge zou Traoré hebben aangegeven dat hij zich mentaal niet klaar voelde om te spelen. Zoiets heeft vaak met een potentieel vertrek te maken.

Ablo Traoré op weg naar Qatar? De 22-jarige Ivoriaan is alvast nadrukkelijk in beeld bij Al-Sailiya dat ver wil gaan om de aalvlugge flankaanvaller aan te trekken. Bij Essevee heeft Traoré geen toekomst meer, liet coach Vandenbroeck vorige week nog duidelijk verstaan. — Stefan Smet (@Stefan_gent) August 26, 2025

Er was van hem dus geen spoor in de selectie tegen Club Brugge en ook niet tegen STVV. "De 22-jarige Ivoriaan is alvast nadrukkelijk in beeld bij Al-Sailiya dat ver wil gaan om de aalvlugge flankaanvaller aan te trekken", meldt Stefan Smet, journalist bij Het Nieuwsblad, op X. "Bij Essevee heeft de Ivoriaan geen toekomst meer, liet Vandenbroeck verstaan."

Contract bij Zulte Waregem tot 2027

Traoré is nu dus uit de gratie geraakt: dan lijkt het beste voor speler en club dat er een oplossing uit de bus komt. Als de interesse van Al-Sailiya inderdaad concreet is, zal de Qatarese club wel centen op tafel moeten leggen. Traoré heeft nog een contract bij Zulte Waregem tot 2027.