Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Er wordt verwacht dat Koni De Winter vanavond zijn eerste basisplaats zal hebben in het shirt van AC Milan, tijdens de wedstrijd tegen Lecce op de tweede speeldag van de Serie A.

Na mislukte pogingen met Divock Origi, Aster Vranckx en Charles De Ketelaere, waagt AC Milan opnieuw zijn kans met Belgische spelers. Alexis Saelemaekers speelt nu bij de Rossoneri na zijn uitleenbeurt aan AS Roma, terwijl Koni De Winter is overgekomen van Genoa.

De Lombardische club heeft echter wel 20 miljoen euro uitgegeven voor de 23-jarige Rode Duivel. AC Milan gelooft duidelijk in zijn potentieel en groeimarge.

Eerste basisplaats in zicht voor Koni De Winter bij AC Milan

Maar wanneer krijgt de voormalige speler van de jeugdteams van Juventus echt zijn kans in zijn nieuwe kleuren? Binnenkort, als we de informatie van de toonaangevende Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport mogen geloven.

Massimiliano Allegri zou van plan zijn om Koni De Winter te laten starten tijdens de wedstrijd van AC Milan tegen Lecce, vrijdagavond, in het kader van de tweede speeldag van de Serie A.

Na de hele wedstrijd op de bank te zijn gebleven tijdens de nederlaag tegen Cremonese op de eerste speeldag, zal Koni De Winter dus naar verwachting zijn 69e wedstrijd in de Serie A spelen dit weekend. De allereerste in de kleuren van AC Milan.