DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

DAZN stopt met het maken van wekelijkse samenvattingen, reportages en interviews over het vrouwenvoetbal in België. De clubs zullen vanaf nu zelf zorgen voor wedstrijdbeelden en content over de Lotto Super League.

Net als voorgaande jaren zendt DAZN nog wel één wedstrijd per speeldag live en gratis uit via de app. Het samenvattingsmagazine met beelden uit de overige wedstrijden wordt echter afgeschaft. Ook interviews en reportages die de clubs gebruikten voor hun sociale media verdwijnen.

Volgens Jan Mosselmans, COO van DAZN, houdt het bedrijf zich enkel aan de aanbesteding van de Pro League. “We moeten maar één wedstrijd per speeldag live uitzenden. Voor extra zichtbaarheid rekenen we op samenwerking met andere partners, zoals regionale tv-stations", klinkt het bij De Standaard.



Lees ook... Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Pieter De Windt van de Pro League laat weten dat het samenvattingsprogramma nog niet definitief van de baan is. Er zijn nog gesprekken met mogelijke partijen, en clubs kunnen de wedstrijden die DAZN niet uitzendt zelf streamen of via lokale tv-kanalen aanbieden.

Anderlecht zendt wedstrijden zelf uit

Anderlecht grijpt de kans en zal alle wedstrijden die DAZN laat liggen uitzenden via Mauve TV. Woordvoerder Mathias Declercq benadrukt dat de club hiermee pioniert in het vrouwenvoetbal en de speelsters gelijk wil behandelen met de mannen.

Ook landskampioen OHL bekijkt de mogelijkheid om wedstrijden op eigen kanalen uit te zenden. Coach Arno Van Den Abbeel betreurt het terugschroeven van de dekking door DAZN en vreest dat het vrouwenvoetbal hierdoor stappen achteruit zet.