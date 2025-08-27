Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Is het al goud wat blinkt? Bij STVV maakten ze in ieder geval de nodige indruk de voorbije weken. Maar het blijft natuurlijk wachten tot de eerste nederlaag van het seizoen komt om te weten hoe goed de club écht is. Keisuke Goto blijft ondertussen zijn status benadrukken.

De transfer van Keisuke Goto van Anderlecht naar STVV zou misschien wel eens de voltreffer van het jaar kunnen worden. Bij paars-wit moest hij sowieso op niet veel speelkansen rekenen.

Twee doelpunten in 64 minuten voor Keisuke Goto

Bij STVV is dat voorlopig anders, al wordt hij op dit moment nog steeds als invaller gebruikt. Tegen Dender kreeg hij tien minuten, tegen La Louvière een halfuur en tegen Zulte Waregem twintig minuten.

En de 20-jarige aanvaller zit zo aan twee doelpunten in 64 speelminuten - zelden was een speler zo efficiënt te noemen. Zowel La Louvière als Zulte Waregem kraakten door hem als invaller.

Keisuke Goto voelt zich goed bij STVV

"Ik voel me heel goed in Sint-Truiden", aldus de goalgetter er zelf over in Het Belang van Limburg. "Of ik denk aan een basisplaats? Ik had na mijn goal tegen La Louvière misschien gehoopt op meer speelminuten."

"Maar ik ben blij dat ik de weg naar de goal kan vinden. Ik wist wat ik moest doen. Vrijdag tegen Cercle? De coach is de man die beslist, ik kan enkel goals proberen te blijven maken. Ik ben blij dat ik toch al kan spelen."