KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

Genk begint donderdag met een comfortabele 1-5 voorsprong aan de return tegen Lech Poznan in de Europa League. Coach Thorsten Fink wil toch voluit gaan en belooft basisplaatsen voor Ito en Karetsas.

KRC Genk neemt het donderdag in eigen huis op tegen Lech Poznan voor de terugwedstrijd in de play-offs voor de Europa League. De match lijkt overbodig.

De heenwedstrijd werd namelijk met 1-5 gewonnen door Racing Genk. De Polen konden er niet veel tegenover zetten. Ook in de tweede helft, toen Genk was gas afnam, gingen ze niet aanvallen.



De coach van Lech Poznan zag hier een simpele reden voor: hij dacht dat het anders nog 1-10 kon worden. Nu moeten de Polen voor een waar mirakel zorgen om nog Europees te spelen. Voor Genk is het leuk dat er iets rustiger naar de wedstrijd kan toegeleefd worden.

"We hebben veel kwaliteit en zullen iedereen nodig hebben", zegt Genk-coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg. "Alle spelers moeten dus matchritme opdoen." Zondag volgt de match tegen Zulte Waregem alweer.

"Veel ga ik vooraf niet prijsgeven, ik kan wel zeggen dat Ito en Karetsas starten tegen Lech Poznan. We kunnen een topprestatie goed gebruiken. Wij willen winnen, het momentum vasthouden", besluit Fink.