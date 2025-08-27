KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Genk begint donderdag met een comfortabele 1-5 voorsprong aan de return tegen Lech Poznan in de Europa League. Coach Thorsten Fink wil toch voluit gaan en belooft basisplaatsen voor Ito en Karetsas.

KRC Genk neemt het donderdag in eigen huis op tegen Lech Poznan voor de terugwedstrijd in de play-offs voor de Europa League. De match lijkt overbodig.

De heenwedstrijd werd namelijk met 1-5 gewonnen door Racing Genk. De Polen konden er niet veel tegenover zetten. Ook in de tweede helft, toen Genk was gas afnam, gingen ze niet aanvallen.

Lees ook... KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

De coach van Lech Poznan zag hier een simpele reden voor: hij dacht dat het anders nog 1-10 kon worden. Nu moeten de Polen voor een waar mirakel zorgen om nog Europees te spelen. Voor Genk is het leuk dat er iets rustiger naar de wedstrijd kan toegeleefd worden.

"We hebben veel kwaliteit en zullen iedereen nodig hebben", zegt Genk-coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg. "Alle spelers moeten dus matchritme opdoen." Zondag volgt de match tegen Zulte Waregem alweer.

"Veel ga ik vooraf niet prijsgeven, ik kan wel zeggen dat Ito en Karetsas starten tegen Lech Poznan. We kunnen een topprestatie goed gebruiken. Wij willen winnen, het momentum vasthouden", besluit Fink.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Lech Poznan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lech Poznan
Thorsten Fink

Meer nieuws

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

17:20
Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

16:30
Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

16:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

16:30
KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

07:00
Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

16:00
Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

15:30
Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

15:00
1
Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

14:30
7
Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

14:20
19
'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

14:00
9
🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

13:45
Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

13:30
12
Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

13:00
5
Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

12:40
7
"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

12:40
4
Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

12:20
DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

10:30
6
Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

12:00
Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

11:40
14
Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

11:18
29
38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

11:00
Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

10:00
41
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

09:30
25
LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15
Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

09:00
Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

08:40
Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

08:20
Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

08:00
9
Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

07:40
10
De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

07:20
7
Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

22:30
Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

23:30
16
Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

23:00
2
Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

22:30
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (T)
AEK Larnaca AEK Larnaca 18:30 Brann Brann
KuPS KuPS 28/08 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 28/08 Malmö FF Malmö FF
Samsunspor Samsunspor 28/08 Panathinaikos Panathinaikos
Ludogorets Ludogorets 28/08 Shkendija 79 Shkendija 79
PAOK PAOK 28/08 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28/08 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 28/08 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 28/08 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 28/08 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 28/08 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 28/08 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC

Nieuwste reacties

tisookeenmening tisookeenmening over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben -URKO -URKO over KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten" wolfskin wolfskin over Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop bink bink over Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen LD 007 LD 007 over Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik" stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over "Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin Ajoinenfan! Ajoinenfan! over Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard Hajduk Hajduk over Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved