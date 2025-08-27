Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

De beslissing van Standard werd genomen aan het begin van de week en werd deze woensdagochtend geconcretiseerd. Mircea Rednic is niet langer de trainer van de Rouches. Hier is hoe de laatste uren in Sclessin zijn verlopen.

De terugkeer van Mircea Rednic bij Standard is van veel kortere duur geweest dan verwacht. Na slechts vijf officiële wedstrijden aan het roer bij de Rouches, werd de Roemeense trainer woensdag ontslagen en vervangen door Vincent Euvrard.

De voormalige trainer van Dender, die ook succesvol was bij RWDM en Zulte Waregem, werd maandagochtend al benaderd door het bestuur van Standard, na de nederlaag tegen Cercle Brugge en een vergadering zondag tussen het bestuur en Rednic. Die wist Marc Wilmots niet te overtuigen van de mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

De T1 van de Rouches, met verouderde methoden, onbegrijpelijke keuzes en nog onduidelijkere verklaringen, had al een deel van de kleedkamer tegen zich. Het uitstellen van beslissingen zou de situatie alleen maar verergeren. Standard mikt nog steeds op de top 6 en wilde niet achterop raken bij zijn directe concurrenten.

Vincent Euvrard twijfelde niet lang

Nadat de interesse van Standard bekend werd, nam Vincent Euvrard de tijd om na te denken, maar aarzelde niet lang. Dinsdagavond liet hij CEO Belinda Siahaan en sportdirecteur Julien Gorius weten dat hij Dender zou verlaten, en gaf hij zijn akkoord aan Marc Wilmots.

Daarna moest er een akkoord worden bereikt tussen de twee clubs, wat vanmorgen vroeg gebeurde. Het proces werd in gang gezet, en Mircea Rednic, die al wist dat hij op de schopstoel zat, kreeg het nieuws te horen voor de ochtendtraining van vandaag.

De spelers wisten het ook pas deze ochtend, vlak voordat het officiële statement op sociale media werd geplaatst. Dender is ondertussen op zoek naar een vervanger voor de ontmoeting met Sporting Charleroi dit weekend.