Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht vertrekt vandaag richting Athene voor de beslissende Europese voorronde. In de selectie zit ook Jan-Carlo Simic, die kampte met een lichte knieblessure maar weer inzetbaar is.

De 20-jarige verdediger staat ondertussen volop in de belangstelling van buitenlandse clubs. Vooral Lazio en RB Leipzig tonen serieuze interesse in het Servische talent van paars-wit.

Voor Lazio is de situatie complex. De Romeinen kampen met een transferverbod tot januari door financiële beperkingen. Ze zouden nu al creatieve constructies overwegen om Simic te overtuigen, maar dat lijkt voor Anderlecht weinig interessant.

Lees ook... Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Leipzig interessanter

RB Leipzig lijkt daardoor de meest logische optie. De Duitse club beschikt over de middelen om aan de vraagprijs van ongeveer acht miljoen euro te voldoen, wat Anderlecht in staat zou stellen de kern te herbekijken.

Vertrekt Simic alsnog deze week, dan zoekt de club mogelijk meteen naar een vervanger. In Duitsland valt de naam van David Odogu (19) van Wolfsburg, al lijkt een transfer moeilijk omdat de club hem voorlopig niet wil laten gaan.

Veel hangt af van de Europese kwalificatie. Pas na de return in Athene zal Anderlecht beslissen of er nog een defensieve versterking bijkomt en welke budgetten daarvoor beschikbaar zijn.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg AEK Athene - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene
Jan-Carlo Simic

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

10:00
Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

10:00
Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

09:00
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

09:30
3
LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15
De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

07:20
5
Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

18:40
Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

08:40
Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

08:20
Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

07:40
1
KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

07:00
Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

06:30
Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

20:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

22:30
Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

23:30
8
'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

21:40
Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

23:00
1
Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

22:30
7
Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

22:00
1
Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

21:20
2
Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

21:00
1
Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

19:20
Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

20:40
Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

20:30
Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

20:00
1
Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

19:40
1
Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

19:30
Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

19:00
9
Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

18:20
Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

14:00
1
Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

18:00
1
Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

17:40
2
Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

16:40
20
Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

17:20
Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

17:00
Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

16:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 18:45 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 28/08 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 28/08 Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 28/08 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 28/08 Hibernian Hibernian
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 28/08 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Rapid Wien Rapid Wien 28/08 Györi ETO Györi ETO
Fiorentina Fiorentina 28/08 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 28/08 Crystal Palace Crystal Palace
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 28/08 Neman Grodno Neman Grodno
RFS RFS 28/08 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 28/08 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 28/08 Levski Sofia Levski Sofia
Brøndby IF Brøndby IF 28/08 Strasbourg Strasbourg
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 28/08 Rosenborg BK Rosenborg BK
CS U Craiova CS U Craiova 28/08 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 28/08 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 28/08 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 28/08 Drita Drita
Baník Ostrava Baník Ostrava 28/08 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 28/08 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 28/08 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 28/08 Breidablik Breidablik
Servette Servette 28/08 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris' Geert66 Geert66 over De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op Sv1978 Sv1978 over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Hajduk Hajduk over Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League Hajduk Hajduk over Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League André Coenen André Coenen over Club Brugge - Rangers FC: - 1872 1872 over Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge cartman_96 cartman_96 over Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend Geert66 Geert66 over Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans JVD002 JVD002 over Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved