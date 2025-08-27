Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Anderlecht vertrekt vandaag richting Athene voor de beslissende Europese voorronde. In de selectie zit ook Jan-Carlo Simic, die kampte met een lichte knieblessure maar weer inzetbaar is.

De 20-jarige verdediger staat ondertussen volop in de belangstelling van buitenlandse clubs. Vooral Lazio en RB Leipzig tonen serieuze interesse in het Servische talent van paars-wit.

Voor Lazio is de situatie complex. De Romeinen kampen met een transferverbod tot januari door financiële beperkingen. Ze zouden nu al creatieve constructies overwegen om Simic te overtuigen, maar dat lijkt voor Anderlecht weinig interessant.



Lees ook... Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Leipzig interessanter

RB Leipzig lijkt daardoor de meest logische optie. De Duitse club beschikt over de middelen om aan de vraagprijs van ongeveer acht miljoen euro te voldoen, wat Anderlecht in staat zou stellen de kern te herbekijken.

Vertrekt Simic alsnog deze week, dan zoekt de club mogelijk meteen naar een vervanger. In Duitsland valt de naam van David Odogu (19) van Wolfsburg, al lijkt een transfer moeilijk omdat de club hem voorlopig niet wil laten gaan.

Veel hangt af van de Europese kwalificatie. Pas na de return in Athene zal Anderlecht beslissen of er nog een defensieve versterking bijkomt en welke budgetten daarvoor beschikbaar zijn.