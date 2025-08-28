20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

AS Monaco gaat zijn aanval versterken met de komst van de 20-jarige Belg Stanis Idumbo van Sevilla FC. De Belgische aanvallende middenvelder staat bekend om zijn inzicht, creativiteit en vermogen om het spel te dicteren.

Idumbo reist vanmiddag naar Monaco om een medische keuring te ondergaan. Zodra die succesvol is, zal de transfer officieel afgerond worden, waarmee hij zich aansluit bij de Monegaskische selectie voor het seizoen 2025/26.

Idumbo werd deels opgeleid bij Club Brugge en Gent vooraleer hij naar Ajax trok. Bij Sevilla viel de 20-jarige Idumbo op door zijn spelintelligentie en vermogen om aanvallen te initiëren. Zijn drang om constant te verbeteren en consistenter te worden, was een belangrijke reden voor Monaco om hem binnen te halen.

De komst van Idumbo moet Monaco meer dynamiek op het middenveld geven. Hij kan zowel als nummer 10 optreden als op de flanken, waardoor de coach meerdere opties heeft in de aanval.

Basisspeler?

Idumbo verlaat Sevilla na enkele sterke prestaties in de Spaanse competitie, waar hij zijn talenten liet zien tegen topclubs. Zijn overstap naar Monaco wordt gezien als een logische stap om meer speeltijd en verantwoordelijkheid te krijgen.

Met deze transfer zet Monaco in op jonge, creatieve spelers die het spel kunnen versnellen. Idumbo kan zich hierdoor verder ontwikkelen en zijn carrière een nieuwe impuls geven in de Ligue 1.