Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

Na de demonstratie tegen Rangers is Club Brugge zeker van deelname aan de Champions League. Ook voor CEO Bob Madou was het een geslaagde avond. Op donderdag sprak hij met Radio 1 over de kwalificatie.

6-0. Het blijft een onwezenlijk resultaat in de laatste voorronde voor de Champions League. Het Schotse Rangers werd helemaal in de vernieling gespeeld en moest met de staart tussen de benen opnieuw richting Glasgow.

Club Brugge mag dus de Champions League in. En uiteraard is ook CEO Bob Madou daar zeer tevreden mee. "Dit was sinds eind mei ons doel", vertelt hij in een interview met Radio 1.



Lees ook... Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur

Geen nieuwe transfers

De Bruggelingen hadden vroeg in de mercato al het meerendeel van hun huiswerk gemaakt. En dus hoeven we geen last minute-transfers te verwachten aan de blauw-zwarte kant van Jan Breydel: "Het liefst van al gaan we met deze kern de Champions League in”, gaat Madou verder.

Al blijft het natuurlijk ook afwachten of Joel Ordoñez zijn gewenste transfer nog zal krijgen. Club heeft de laatste dagen meermaals gezegd dat hij niet meer weg mag, tot grote onvrede van de speler. Benieuwd of het bestuur ook effectief het been stijf zal houden tijdens de laatste dagen van de mercato.

Dromen van Barcelona

Gevraagd naar zijn gewenste tegenstanders, droomde Madou luidop. "Doe mij maar Barcelona", klonkt het meteen. "En liefst geen vlucht van negen uur naar Almaty in Kazachstan." Wie de tegenstanders worden, weten we vanavond vanaf 18u.