Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

Alexander Maes was enkele jaren een trouwe soldaat op het middenveld van Beerschot. Na een avontuur in Spanje keert hij nu terug naar onze velden. De Limburger gaat aan de slag bij Racing Mechelen.

Hij was één van de spelers die de opmars van Beerschot in de lagere reeksen mee voltooide. Alexander Maes speelde in de verschillende amateurafdelingen en zette de Antwerpenaren uiteindelijk mee af aan de Jupiler Pro League.

Daarin speelde hij één wedstrijd, in de zomer van 2020. Later dat jaar koos hij voor een buitenlands avontuur bij het Roemeense Arges. Na tussenstops bij Lierse, Hades en Lokeren was Maes tot voor kort in Spanje actief.

Maes naar Racing Mechelen

Maar nu keert hij terug naar ons land. Racing Mechelen heeft de ondertussen 33-jarige middenvelder binnengehaald. Dat heeft de ploeg uit de tweede amateurafdeling, het vierde niveau in ons land, zelf aangekondigd.

Maes zal mee moeten zorgen voor een seizoen waarin de Mechelaars proberen mee te spelen voor promotie. Komend weekend begint de competitie voor Racing Mechelen met een uitwedstrijd op het veld van Eendracht Termien.

Voor de ex-clubs van Maes is het seizoen in de Challenger Pro League al even bezig. Beerschot en Lierse nemen het zaterdagmiddag tegen elkaar op. Zaterdagavond gaat Lokeren op zoek naar een eerste keer puntengewin dit seizoen. Het maakt de verplaatsing naar Lommel.