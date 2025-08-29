Bondscoach Garcia legt uit waarom hij Seys en Vanhoutte nu opriep en waarom Batshuayi terugkeert

Foto: © photonews

De Rode Duivels bereiden zich voor op de komende interlands tegen Liechtenstein en Kazachstan. Bondscoach Rudi Garcia lichtte zijn selectie toe en benadrukte dat er ondanks enkele afwezigen genoeg kwaliteit en leiderschap in de ploeg zit.

Romelu Lukaku is er niet bij door zijn blessure, maar Garcia blijft positief. “Het gaat goed met hem. Hij heeft de juiste keuze gemaakt om zich niet te laten opereren. Romelu is er niet bij, maar we zullen ons ook zonder hem kwalificeren. En dan zien we hem erna weer terug bij de selectie.”

De bondscoach benadrukt dat zijn ploeg klaar moet zijn om zonder de topschutter te scoren: “We moeten tonen dat we ook zonder Romelu doelpunten kunnen maken. Dat hebben de spelers al bewezen, we hebben veel jongens die kunnen scoren.”

Vanhoutte en Seys

De selectie bevat ook enkele nieuwkomers. Charles Vanhoutte krijgt zijn eerste oproep. “Hij is kampioen geworden met Union en gaat in de Champions League spelen. Door de blessure van Onana hebben we fysieke présence nodig, en daar kan Charles voor zorgen.”

Ook Joaquin Seys van Club Brugge krijgt een kans: “Hij heeft zich niet alleen in de Belgische competitie, maar ook Europees getoond. Hij kan op beide flanken spelen en heeft nog veel groeimarge.”

Batshuayi en Penders

Michy Batshuayi keert terug in de selectie en moet mee de afwezigheid van Lukaku opvangen. “Batshuayi was de enige met zijn profiel die beschikbaar was. Bovendien kent hij de selectie goed.” Ook doelman Mike Penders krijgt voor het eerst zijn kans. “Ik moet Mike nu selecteren om hem te leren kennen en aan het werk te zien in de groep. Hij blijft ook beschikbaar voor de beloften.”

De situatie van enkele spelers die nog kunnen of willen verhuizen, speelde mee in de keuzes van Garcia. “Wout Faes bijvoorbeeld, die een transfer zal maken. Zijn ploeg is gedegradeerd en hij heeft nog niet veel gespeeld. We hopen dat hij een mooie club vindt.”

Rudi Garcia

