Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

Laat Club Brugge toch nog iemand vertrekken? In Brazilië valt te horen dat topclub Santos is komen aankloppen voor Zaid Romero. De Argentijnse verdediger viel dan wel door de mand, maar Club heeft achteraan weinig opties.

Santos is volop bezig om zijn selectie voor 2025 te versterken en kijkt daarbij nadrukkelijk naar de verdediging. De naam van het moment is Zaid Romero, de 25-jarige Argentijn waar Club nog 6,5 miljoen voor betaalde.

Volgens journalist Ricardinho Martins van TNT Sports Brasil heeft Santos al een eerste verkennend gesprek gedaan om Romero voor een jaar te huren. De Braziliaanse club onderzoekt ook de mogelijkheid van een verplichte aankoopoptie.

Romero begon zijn carrière in Zuid-Amerika en speelde voor clubs als Godoy Cruz, LDU en Estudiantes. Daar deed hij ervaring op in grote internationale competities zoals de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana.

Club heeft weinig opties achteraan

Bij Club Brugge wil het echter maar niet lukken. Romero begon in de basis aan het seizoen, maar viel tegen KV Mechelen volledig door de mand. Sindsdien zit hij op de bank of zelfs de tribune. Maar Club heeft achteraan weinig opties, waardoor een vertrek van Romero twijfelachtig is.

Santos ziet in Romero een ideale centrale verdediger: linksbenig, sterk in de passing, overzichtelijk en imposant in de lucht dankzij zijn lengte van 1,92 meter. Zijn internationale ervaring maakt hem aantrekkelijk voor de Braziliaanse topclub.

Volgens journalist César Luis Merlo staat Romero nu bovenaan de verlanglijst van Santos. De deal zou een huurperiode van een jaar omvatten met een verplichte aankoopoptie, al is het bedrag dat Santos bereid is te betalen nog niet bekend.