Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5830

Laat Club Brugge toch nog iemand vertrekken? In Brazilië valt te horen dat topclub Santos is komen aankloppen voor Zaid Romero. De Argentijnse verdediger viel dan wel door de mand, maar Club heeft achteraan weinig opties.

Santos is volop bezig om zijn selectie voor 2025 te versterken en kijkt daarbij nadrukkelijk naar de verdediging. De naam van het moment is Zaid Romero, de 25-jarige Argentijn waar Club nog 6,5 miljoen voor betaalde.

Volgens journalist Ricardinho Martins van TNT Sports Brasil heeft Santos al een eerste verkennend gesprek gedaan om Romero voor een jaar te huren. De Braziliaanse club onderzoekt ook de mogelijkheid van een verplichte aankoopoptie.

Romero begon zijn carrière in Zuid-Amerika en speelde voor clubs als Godoy Cruz, LDU en Estudiantes. Daar deed hij ervaring op in grote internationale competities zoals de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana.

Club heeft weinig opties achteraan

Bij Club Brugge wil het echter maar niet lukken. Romero begon in de basis aan het seizoen, maar viel tegen KV Mechelen volledig door de mand. Sindsdien zit hij op de bank of zelfs de tribune. Maar Club heeft achteraan weinig opties, waardoor een vertrek van Romero twijfelachtig is.

Santos ziet in Romero een ideale centrale verdediger: linksbenig, sterk in de passing, overzichtelijk en imposant in de lucht dankzij zijn lengte van 1,92 meter. Zijn internationale ervaring maakt hem aantrekkelijk voor de Braziliaanse topclub.

Volgens journalist César Luis Merlo staat Romero nu bovenaan de verlanglijst van Santos. De deal zou een huurperiode van een jaar omvatten met een verplichte aankoopoptie, al is het bedrag dat Santos bereid is te betalen nog niet bekend.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Zaid Romero

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez - Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez - Dolberg

12:00
Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

11:00
4
Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

12:20
Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

08:40
6
Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

11:20
10
José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

10:31
3
Mag Rudia Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

Mag Rudia Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

10:50
Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

10:00
20
LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

10:15
Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

08:20
5
Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

09:30
3
📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

09:00
8
Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

07:00
1
Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
10
Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
3
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

07:20
23
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
4
Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

06:30
"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

05:30
14
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
4
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
6
Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

22:00
3
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
13
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
1
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
6
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
11
Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

20:00
1
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
47
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
2
OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

20:20
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (T)
Kairat Almaty Kairat Almaty P0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Pafos FC Pafos FC 1-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FK Qarabag FK Qarabag 2-3 Ferencváros Ferencváros
Club Brugge Club Brugge 6-0 Rangers FC Rangers FC
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-0 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 1-0 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd Sv1978 Sv1978 over Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken" Sv1978 Sv1978 over Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien JaKu JaKu over José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?) filip.dhose filip.dhose over Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League JaKu JaKu over Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder Joske89 Joske89 over Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg JaKu JaKu over Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen Sv1978 Sv1978 over "Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene JaKu JaKu over Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved