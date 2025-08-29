'Deze club wil Halhal wegplukken bij KV Mechelen en krijgt nog concurrentie'

KV Mechelen dreigt een van zijn jonge verdedigers kwijt te raken. Redouane Halhal, 22 jaar en actief als centrale verdediger, staat in de belangstelling van meerdere buitenlandse clubs.

Volgens Transferfeed heeft Pisa een concrete interesse getoond in Halhal. De Italiaanse club is niet de enige gegadigde. Ook een andere Italiaanse ploeg, waarvan de naam niet genoemd wordt, zou interesse tonen in de verdediger.

Cluboptie

Halhal, die nog onder contract staat bij KV Mechelen tot 30 juni 2026, heeft een geschatte marktwaarde van 350.000 euro volgens Transfermarkt. De club zelf zou hem echter liever aan boord houden en heeft nog een optie voor een extra seizoen in de overeenkomst.

Voor KV Mechelen betekent de toenemende belangstelling een moeilijk moment. De club moet bepalen of het sportieve belang van Halhal opweegt tegen een mogelijke financiële opbrengst.

Zijn rol als jonge verdediger met groeipotentieel maakt hem waardevol binnen de huidige selectie. Een vertrek zou Mechelen dwingen tot het zoeken van een vervanger, mogelijk met minder ervaring in de Belgische competitie.

Doorgroeimogelijkheden

Halhal geldt als een speler met de nodige mogelijkheden. Zijn leeftijd en positie maken hem aantrekkelijk voor clubs die mikken op lange termijn. De interesse uit Italië bevestigt dat zijn profiel past binnen het type speler dat in buitenlandse competities wordt gezocht.

Hoewel er nog geen akkoord is bereikt, geeft Transferfeed duidelijk aan dat de onderhandelingen lopende zijn met KV Mechelen. Afwachten wat het wordt dus.