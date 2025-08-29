Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor Anouar Ait El Hadj zijn het drukke dagen. De loting voor de Champions League, de nakende Brusselse derby tegen zijn ex-club Anderlecht en zijn rol als vaste waarde bij Union Saint-Gilloise zetten de 23-jarige middenvelder volop in de schijnwerpers.

Het is genieten geblazen voor Ait El Hadj, die eigenlijk al afgeschreven was. In Neerpede noemden ze hem vroeger de “kleine Boussoufa”, verwijzend naar zijn favoriete speler Mbark Boussoufa. “Hij en Matias Suárez waren mijn voorbeelden”, vertelt hij met een glimlach. Sinds zijn komst naar Union in de zomer van 2024, heeft Ait El Hadj zich na een moeilijke start volledig in de ploeg van Sébastien Pocognoli gespeeld.

Zijn traject kende nochtans hobbels. Na zijn debuut bij Anderlecht op 17-jarige leeftijd onder Vincent Kompany, verdween hij wat uit beeld. Ook bij Racing Genk lukte de herstart niet. “Het heeft tijd gekost om de intensiteit en filosofie van Union te begrijpen”, geeft hij toe bij de RTBF. “Maar nu voel ik dat ik echt op mijn plek zit.”

Lees ook... Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

Het is nog maar het begin

Onder Pocognoli groeide hij uit tot een sleutelspeler in het middenveld. De coach apprecieert niet alleen zijn creativiteit en techniek, maar ook zijn bereidheid om defensief mee te werken. “Dat teamwork en de familiegeest in de groep maken Union uniek”, aldus Ait El Hadj.

Ook naast het veld voelt hij de steun. De fans sturen hem dagelijks berichten en hij lacht dat hij regelmatig aangesproken wordt om samen een dürüm te eten. “Die connectie met de supporters is bijzonder. Het geeft extra motivatie om alles te geven.”

Met een Champions League-campagne voor de boeg en de Brusselse derby in het vooruitzicht, wil Ait El Hadj vooral blijven groeien. “Ik heb geleerd geduldig te zijn. Dit is nog maar het begin, en ik wil met Union nog veel mooie momenten beleven.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Anouar Ait El Hadj

Meer nieuws

Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

10:00
20
Mag Rudia Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

Mag Rudia Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

10:50
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez - Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez - Dolberg

12:00
Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

08:20
5
📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

09:00
8
Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
10
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

07:20
23
"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

05:30
14
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
13
Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

12:00
1
Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
1
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

10:15
Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

11:20
10
Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

11:00
4
José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

10:31
3
Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

09:30
3
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
6
Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

08:40
6
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
4
Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
3
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

07:00
1
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
9
Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

06:30
"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

28/08
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
6
Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

22:00
3
DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

12:40
27
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
11
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
47
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
4
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 30/08 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd Sv1978 Sv1978 over Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken" Sv1978 Sv1978 over Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien JaKu JaKu over José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?) filip.dhose filip.dhose over Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League JaKu JaKu over Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder Joske89 Joske89 over Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg JaKu JaKu over Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen Sv1978 Sv1978 over "Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene JaKu JaKu over Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved