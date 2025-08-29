Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

Voor Anouar Ait El Hadj zijn het drukke dagen. De loting voor de Champions League, de nakende Brusselse derby tegen zijn ex-club Anderlecht en zijn rol als vaste waarde bij Union Saint-Gilloise zetten de 23-jarige middenvelder volop in de schijnwerpers.

Het is genieten geblazen voor Ait El Hadj, die eigenlijk al afgeschreven was. In Neerpede noemden ze hem vroeger de “kleine Boussoufa”, verwijzend naar zijn favoriete speler Mbark Boussoufa. “Hij en Matias Suárez waren mijn voorbeelden”, vertelt hij met een glimlach. Sinds zijn komst naar Union in de zomer van 2024, heeft Ait El Hadj zich na een moeilijke start volledig in de ploeg van Sébastien Pocognoli gespeeld.

Zijn traject kende nochtans hobbels. Na zijn debuut bij Anderlecht op 17-jarige leeftijd onder Vincent Kompany, verdween hij wat uit beeld. Ook bij Racing Genk lukte de herstart niet. “Het heeft tijd gekost om de intensiteit en filosofie van Union te begrijpen”, geeft hij toe bij de RTBF. “Maar nu voel ik dat ik echt op mijn plek zit.”



Lees ook... Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

Het is nog maar het begin

Onder Pocognoli groeide hij uit tot een sleutelspeler in het middenveld. De coach apprecieert niet alleen zijn creativiteit en techniek, maar ook zijn bereidheid om defensief mee te werken. “Dat teamwork en de familiegeest in de groep maken Union uniek”, aldus Ait El Hadj.

Ook naast het veld voelt hij de steun. De fans sturen hem dagelijks berichten en hij lacht dat hij regelmatig aangesproken wordt om samen een dürüm te eten. “Die connectie met de supporters is bijzonder. Het geeft extra motivatie om alles te geven.”

Met een Champions League-campagne voor de boeg en de Brusselse derby in het vooruitzicht, wil Ait El Hadj vooral blijven groeien. “Ik heb geleerd geduldig te zijn. Dit is nog maar het begin, en ik wil met Union nog veel mooie momenten beleven.”