Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

Club Brugge kijkt na de sensationele 6-0-zege tegen Rangers uit naar een nieuwe Champions League-campagne, maar de transfermarkt houdt de club nog in haar greep. Raphael Onyedika staat opnieuw in de belangstelling van buitenlandse clubs.

De Nigeriaanse middenvelder werd eerder deze zomer al gevolgd, maar de geruchten waren tijdelijk verstomd. Nu meldt de Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu dat Galatasaray contact heeft opgenomen met Onyedika’s makelaar om zijn voorwaarden te bespreken.

Galatasaray ziet Onyedika als alternatief na het mislopen van Yves Bissouma van Tottenham. Opvallend is dat de Turkse club vorig jaar ook al probeerde de middenvelder te halen. Toen wilde Onyedika zelf graag vertrekken, maar Club Brugge weigerde een transfer.

Club heeft geen intentie om hem nog te laten vertrekken

De Bruggelingen hebben deze zomer al geanticipeerd op mogelijke vertrekken met de komst van Ludovit Reis en Dejan Stankovic. Toch blijft Onyedika een belangrijke speler, vooral na zijn prestaties in de Champions League-kwalificatiewedstrijden.

Het bestuur staat nu voor een dilemma: de club wil geen zwakte tonen in de kern, maar moet ook rekening houden met de wensen van de speler en de aanbiedingen van buitenlandse clubs.

Blauw-Zwart lijkt voorlopig echter niet van plan om hem zomaar te laten gaan. Club heeft al gezegd dat ze met deze kern de Champions League willen ingaan. Een vertrek van nog een sterkhouder is voor hen geen optie. Daarbij staan ze financieel sterk genoeg om miljoenenaanbiedingen te weigeren.