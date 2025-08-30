Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

Iets meer dan een jaar geleden, meldde Bild, een toonaangevende medium uit Duitsland, dat Union Saint-Gilloise interesse toonde in Nick Woltemade, die op dat moment einde contract was. Hij maakt nu een transfer voor 85 miljoen euro.

Sinds de terugkeer in de Jupiler Pro League vier jaar geleden maakt Union indruk met zijn aanwervingen. De scouting van Union weet vaak een goede deal te sluiten door onverwachte profielen aan te trekken, meestal aanvallers, en deze voor een goede prijs door te verkopen na één of twee uitstekende seizoenen.

Er zijn talrijke voorbeelden, en een daarvan had Nick Woltemade kunnen zijn. Iets meer dan een jaar geleden, in maart 2024, meldde het Duitse sportblad Bild dat Union interesse toonde in de destijds 22-jarige Duitse aanvaller.

Zijn profiel deed toen stof opwaaien: hij liep uit zijn contract bij Werder Bremen en had een seizoen gespeeld zonder doelpunten en assists in 19 wedstrijden. Maar Union had opnieuw een goede deal geroken, hoewel ze deze niet tot stand brachten.

Terwijl ook Midtjylland interesse toonde, stapte hij transfervrij over naar Stuttgart aan het einde van zijn contract. Aanvankelijk op de bank aan het begin van het seizoen, veroverde hij geleidelijk aan zijn plaats. Hij scoorde twaalf doelpunten en gaf twee assists in 1.620 minuten, verdeeld over 28 wedstrijden. Vaak gebruikt als tweede spits, bijna als nummer 10, scoorde hij elke 135 minuten in de Bundesliga.

Een geweldig seizoen dat meteen de aandacht trok. Verschillende clubs waren geïnteresseerd en het was Newcastle dat een aanzienlijk bedrag van 85 miljoen euro betaalde om hem aan te trekken. Hij zou natuurlijk niet zoveel hebben gekost als hij in de Pro League had gespeeld, maar Union is waarschijnlijk toch een mooi bedrag misgelopen.