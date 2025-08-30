Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

De crisis bij RSC Anderlecht is groot na de Europese uitschakeling tegen AEK Athene. En dus was de vraag vrijdag ook wat er zou gebeuren met coach Besnik Hasi. Voorlopig lijkt hij alvast op post te blijven.

Dit weekend staat er tegen Union SG een nieuwe belangrijke wedstrijd op het programma voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht. Na de Europese uitschakeling heeft die match nog een extra cachet gekregen.

Vorig seizoen kon Anderlecht in de Champions' Play-offs geen vuist maken tegen de top-3 uit het klassement en pakte het zelfs geen enkel punt tegen die ploegen.



De vierde plaats heeft nu ook geen Europees voetbal in een League Phase opgeleverd, dus gaan er hier en daar andermaal stemmen op om de situatie van Besnik Hasi te bekijken.

Ontslag nooit aan de orde bij Anderlecht

Ook tijdens de zomerstop werd zijn positie al eens tegen het licht gehouden. En net als toen lijkt het bestuur ook deze keer geneigd om Hasi (voorlopig) uit de wind te houden.

Volgens Sudpresse was het zelfs na de uitschakeling tegen AEK Athene op geen enkel moment een idee om Besnik Hasi de laan uit te sturen. Zoveel krediet heeft hij zeker wel nog, al moet ook meteen gestipuleerd worden dat geen enkele coach een eindeloos krediet heeft.