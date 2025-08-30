Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

Anderlecht startte degelijk in de competitie, maar het Europese debacle overheerst. Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet: volgens hem falen vooral de spelers.

Anderlecht begon met 9 op 12 aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League, en toch is enig gevoel van vreugde ver te zoeken bij de club. Het mislopen van Europees voetbal was een enorme domper.

Eerste de Europa League mislopen en nadien zelfs geen Conference League halen. Op sportief en financieel vlak was er geen slechter scenario. Op het veld van AEK Athene kon Anderlecht niets klaarspelen.



"Ik heb de wedstrijd gevolgd op een Grieks televisiekanaal. Je kan nu wel op de trainer gaan schieten, maar het zijn de spelers die gewoon tekortschieten", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg.

De kern is vernieuwd, versterkt, maar toch lukt het niet. Achteraf moest ook gewoon worden toegegeven dat AEK Athene het meer verdiende. "Ze hebben er nochtans een stuk of tien nieuwe gehaald. En dat uitgegeven geld moeten ze nu in vier dagen tijd terugverdienen door voor vijftien tot twintig miljoen euro aan spelers te verkopen."

"Het zal me benieuwen of dat nog lukt. Ach Anderlecht... wat hebben ze er daar een zootje van gemaakt", besluit Boskamp, die het niet rooskleurig inziet voor paars-wit.