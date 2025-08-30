Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

De eerste trainersontslagen in de Belgische profcompetities zijn een feit. Bij Standard werd Mircea Rednic al heel snel doorgestuurd. Johan Boskamp heeft daar weinig respect voor.

Standard wil er dit weekend opnieuw staan tegen OH Leuven. Dat doet het met een nieuwe coach, want Mircea Rednic werd er de deur gewezen en vervangen door Vincent Euvrard.

Johan Boskamp laat zich uit over ontslag Rednic bij Standard

"Wat een lachertje. Standard beleeft zijn beste seizoensstart in jaren en dan gooien ze nog hun trainer buiten. Op dat vlak blijft het toch een speciaal cluppie. En ik spreek uit ervaring", opende Johan Boskamp zijn analyse in Het Belang van Limburg.



Ooit werd Boskamp zelf door Standard de deur gewezen. Hij vindt het dan ook heel pijnlijk voor Rednic, voor wie zo'n ontslag waardeloos is: "Hij is behandeld als een wegwerpproduct. En dan nog door Marc Wilmots."

Te weinig geduld van Marc Wilmots voor Mircea Rednic?

"Iemand die zich in het verleden vaak heeft uitgesproken over het feit dat clubs meer geduld moesten hebben met hun trainers. En nu is hij de eerste die zijn trainer ontslaat." Boskamp schrok van het ontslag, omdat hij dacht dat Rednic en Wilmots een goede tandem waren.

De keuze voor Euvrard als nieuwe coach is een verrassende keuze volgens Boskamp, al heeft hij er wel vertrouwen in op basis van hoe hij de coach bij RWDM en Dender bezig zag - met vaak beperkte middelen. Of hij dat ook kan bij Standard, zal nog moeten blijken.