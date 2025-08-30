Westerlo-trainer Issame Charaï na "oververdiende" zege tegen Antwerp: "Deze overwinning willen we aan hem schenken"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit 't Kuipje
| 0 reacties
Westerlo haalde voor het eerst dit seizoen een clean sheet en won met 2-0 van Antwerp. Coach Issame Charaï heeft reden om gelukkig te zijn.

KVC Westerlo speelde een zeer goede wedstrijd tegen Antwerp. De Kemphanen konden thuis met 2-0 winnen van The Great Old. Na twee nederlagen knopen ze zo weer aan met een overwinning. Trainer Issame Charaï was een tevreden man na afloop.

"Over de eerste helft kan ik enkel positief zijn. We beginnen heel goed aan de match met veel kansen. Dat is knap tegen een defensief sterke ploeg als Antwerp", zegt Charaï.

"Ik had wel verwacht of gehoopt dat we meer doelpunten zouden maken voor de rust. We wisten dat we het in de tweede helft iets moeilijker zouden krijgen, zeker vanwege de fysieke kracht die Antwerp heeft. De jongens hebben toch heel goed standgehouden en zelfs op de counter een tweede doelpunt kunnen maken", gaat hij verder.

Andreas Jungdal kon de strafschop stoppen en niet veel later volgde de 2-0 die Antwerp helemaal kopje onder duwde. "Andreas hield ons goed recht bij die strafschop, wat ook zijn job is, maar het was heel goed gedaan."

"Al bij al ben ik superblij met deze overwinning, die oververdiend was. Het kwam ook op de juiste moment voor ons", klinkt het nog. Tenslotte wou Charaï de zege opdragen aan voorzitter Oktay Ercan.

"Deze overwinning willen we ook aan onze voorzitter schenken, die op dit moment door een moeilijke periode gaat. Hij heeft gezondheidsproblemen. Veel sterke voor hem en zijn familie. Westerlo is één grote familie en wij voelen mee."

