Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

Olympique de Marseille lijkt zijn focus te verleggen in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger. Na wekenlange onderhandelingen met Club Brugge over Joël Ordonez, richt de Franse club nu zijn pijlen op Lutsharel Geertruida van RB Leipzig.

Voor Ordonez, die al weken aandringt op een vertrek naar de Ligue 1, is dit nieuws een zware klap. De Ecuadoraanse verdediger droomde openlijk van een samenwerking met Roberto De Zerbi, maar de stugge houding van Club Brugge frustreert de transfer al geruime tijd.

Marseille wil echter niet langer wachten en voert inmiddels “gevorderde gesprekken” met Leipzig over Geertruida. De 25-jarige Nederlander, met 17 interlands op zijn naam, zou zelf ook geïnteresseerd zijn in een overstap naar de Franse havenstad.



Ongelukkige Ordonez

Voor Ordonez dreigt zo het ergste scenario: blijven bij Club Brugge ondanks zijn uitgesproken wens om te vertrekken. Met een speler die ongelukkig is, loopt de Belgische landskampioen het risico op een gespannen situatie binnen de kleedkamer.

Het vertrek van de Nederlander naar Marseille zou bovendien betekenen dat Ordonez zijn kans op een transfer ziet verdampen, met minder dan een week te gaan in de mercato. Club Brugge lijkt voorlopig niet te willen toegeven, ondanks toenemende druk vanuit de entourage van de speler.

In Brugge zal men nu moeten beslissen: alsnog meewerken aan een transfer of vasthouden aan een speler die er mentaal niet meer helemaal bij is. Voor Ordonez is het intussen duidelijk dat zijn droom om in de Ligue 1 te spelen voorlopig nog even opgeborgen moet worden.