Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

Tijdens de wedstrijd tussen Union en Anderlecht gingen al heel snel heel wat bordjes omhoog in het Anderlechtse bezoekersvak. Eén boodschap stond daarop: "Wouter buiten". Enkele uren daarvoor stuurden de fans een gezamelijk goedgekeurde mail naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck.

Duyck is de man die met zijn kapitaal samen met Vandenhaute een deel van de aandelen in handen heeft onder de vzw 'Mauvavie'. Momenteel worden zij als grote schuldigen van de malaise bij Anderlecht aangeduid. En dat hebben de fans nog maar eens heel duidelijk gemaakt in de mail die ze naar het bestuur stuurden.

Wij kregen die mail in handen en daarin staat een heel duidelijke waarschuwing. Het zou wel eens kunnen escaleren als Vandenhaute niet opstapt, daar komt het op neer.



Geert, Wouter,

We schrijven deze mail enkele uren voor de verplaatsing naar Union. We zijn nog maar 31 augustus en we moeten vaststellen dat het seizoen sportief nu al mislukt is.

Het enige krediet dat we je tot nu toe konden geven was de verbeterde financiële situatie van de club maar ook dat lijkt ondertussen verleden tijd door een transfert periode waarin we er tot nu toe niet in geslaagd zijn onze overbodige spelers te verkopen (en ook langs inkomende kant voorlopig enkel Llansana een onmiddellijk inzetbare meerwaarde lijkt) en door onze Europese uitschakeling.

Als jullie hoopten dat onze vastberadenheid voor een toekomst zonder Wouter als voorzitter van onze club zou afnemen door goede sportieve resultaten, willen we jullie nogmaals benadrukken dat dat ijdele hoop is.

Fans willen verder gaan: financiële en sportieve schade?

We zijn en blijven overtuigd dat Wouter geen voorzitter van onze club kan blijven en zo snel mogelijk dient af te treden. Het enige wat verandert, is dat door mindere sportieve resultaten (met de Europese uitschakeling als voorlopig triest hoogtepunt) de woede en frustratie bij de supporters enkel toeneemt.

We proberen onze mede-supporters onder controle te houden en geen acties te ondernemen die de club sportief en/of financieel verdere schade toebrengen, maar door jullie voortdurende weigering om af te treden wordt dat moeilijker en moeilijker… Als jullie zelf de regie van een onvermijdelijk afscheid in handen willen houden, is het nu de hoogste tijd om dat afscheid aan te kondigen! Niet na dit seizoen, niet over een paar maanden, maar nu!