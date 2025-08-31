Felice Mazzu heeft nog geen zin in pensioen: deze opties liggen op tafel

Felice Mazzu, voormalig coach van onder meer STVV, heeft zijn afscheid van het trainersvak nog niet gepland. Ondanks zijn recente ontslag blijft hij openstaan voor nieuwe uitdagingen.

Kort na zijn vertrek bij STVV werd Mazzu benaderd door diverse buitenlandse ploegen. Een eerste voorstel kwam uit Cyprus, maar dat vond hij te vroeg na zijn ontslag.

Qatar

Vervolgens volgden aanbiedingen uit Iran, Egypte, Algerije en Qatar. De interesse uit Iran werd afgewezen vanwege de politieke context. Met Umm-Salal uit Qatar voerde hij meerdere gesprekken, maar uiteindelijk koos de club voor een andere kandidaat.

Mazzu gaf aan dat hij in het verleden bewust buitenlandse aanbiedingen heeft geweigerd. De gezondheidssituatie van zijn vader en de nabijheid van zijn familie speelden daarbij een doorslaggevende rol.

Nu die omstandigheden veranderd zijn, staat hij meer open voor een internationale stap. Hij benadrukt dat hij enkel zal ingaan op een project dat hem inhoudelijk aanspreekt en waarbij hij zichzelf kan blijven.

“Ik weet dat ik in het verleden de boot van een buitenlandse club heb afgehouden. Grotendeels voor mijn papa — hij had het een tijdlang moeilijk, maar zit nu in een rusthuis — en mijn familie”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Buitenland

En nu mag er een nieuwe club volgen voor Mazzu. “Nu is het tijd om aan mezelf te denken. Ik zeg dus 'ja' tegen een buitenlandse uitdaging als het een project is dat me aanstaat. En een club die me neemt voor wie ik ben”, besluit hij.