📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

De beoogde transfer van William Balikwisha naar Maccabi Tel Aviv is definitief van de baan. Ondanks eerdere signalen van een constructieve onderhandelingsfase, konden de betrokken clubs geen akkoord bereiken over de voorwaarden van de overgang.

William Balikwisha, aanvallende middenvelder bij Oud-Heverlee Leuven, stond in de belangstelling van Maccabi Tel Aviv. De Israëlische club bood een meerjarige verbintenis aan.

Meerwaarde

Leuven toonde zich bereid om mee te werken aan een vertrek, mede vanwege de internationale interesse en een mogelijke financiële meerwaarde voor de club.

De onderhandelingen tussen beide clubs verliepen aanvankelijk in een positieve sfeer. Leuven hield echter vast aan een correcte vergoeding, mede door een bestaande doorverkoopclausule ten voordele van Standard Luik.

Deal afgesprongen

Deze clausule, die voorziet in een percentage bij een toekomstige transfer, speelde een rol in de complexiteit van het dossier. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri gaat de deal echter niet door, zo meldt hij op zijn sociale media.

Volgens hem konden Oud-Heverlee Leuven en Maccabi Tel Aviv geen overeenstemming bereiken over de voorwaarden van de transfer. Daarmee komt er een einde aan de speculaties rond de toekomst van de Congolese international.