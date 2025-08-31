Napoli staat op zucht van nieuwe spits om geblesseerde Romelu Lukaku te vervangen

Napoli moet Lukaku een tijdje missen. Na zijn blessure is de club op zoek naar een vervanger in de spits. Die zoektocht lijkt nu over.

Romelu Lukaku liep op 14 augustus een zware blessure op. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Olympiakos moest de Belgische topschutter naar de kant met een spierscheur in het dijbeen.

Een serieuze domper voor Lukaku, die aan een goede voorbereiding bezig was. Ook voor Napoli en Kevin De Bruyne is het een bittere pil: zij moeten hun doelmachine een tijdje missen.

Drie maanden aan de kant

Aangezien Lukaku zo'n drie maanden aan de kant zal staan, zijn de Napolitanen op zoek naar een vervanger. In die zoektocht lijkt Rasmus Højlund de overstap naar Italië te maken.

De Deense spits komt op huurbasis over van Manchester United. Daar kon hij allerminst overtuigen bij het doodzieke United. Afgelopen seizoen was hij in 32 Premier League-wedstrijden slechts goed voor vier doelpunten...

Grote schoenen te vullen

Lukaku maakte er 14 in de Serie A. Bovendien gaf hij ook 10 assists. Letterlijk en figuurlijk grote schoenen te vullen voor Højlund, die hoopt zijn carrière te herlanceren in Italië.