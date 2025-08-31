'Twee Belgische clubs strijden om middenvelder van Al-Ahli'

'Twee Belgische clubs strijden om middenvelder van Al-Ahli'
Foto: © photonews

Twee Belgische eersteklassers hebben hun vizier gericht op Ayman Falatah, een jonge middenvelder van Al-Ahli. De interesse van KVC Westerlo en STVV komt op een moment waarop de speler nochtans nog een langdurig contract heeft in Saudi-Arabië.

Zowel KVC Westerlo als STVV volgen de situatie rond Ayman Falatah nauwgezet. De 21-jarige centrale middenvelder staat onder contract bij Al-Ahli tot 2029, wat een directe transfer complex maakt.

Bescheiden marktwaarde

Falatah is momenteel gebonden aan een meerjarig contract bij Al-Ahli, een van de prominente clubs in Saudi-Arabië. Volgens gegevens van Transfermarkt bedraagt zijn geschatte marktwaarde 300.000 euro.

Deze relatief bescheiden waardering maakt hem financieel toegankelijk voor Belgische clubs, al blijft de duur van zijn contract een zware factor bij onderhandelingen.

De belangstelling werd gemeld door Ahmad Alajlan, een gerenommeerde sportjournalist uit Saudi-Arabië. Met meer dan 700.000 volgers op X en een miljoenenbereik op TikTok geldt hij als een betrouwbare bron binnen de internationale voetbalmedia.

Uitleenbeurt?

Hoewel er nog geen officiële onderhandelingen zijn bevestigd, lijkt de interesse wel concreet. De komende dagen zullen uitwijzen of een van de Belgische clubs erin slaagt om Al-Ahli te overtuigen van een transfer of uitleenbeurt.

STVV
Westerlo

