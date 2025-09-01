'Antwerp gaat aanvallende middenvelder halen bij PSV'

Antwerp staat op het punt zich te versterken met PSV-talent Isaac Babadi (20). De aanvallende middenvelder komt op huurbasis zonder aankoopoptie naar de Bosuil.

Antwerp begon niet per se slecht aan het nieuwe seizoen, al is het duidelijk dat er nog extra kwaliteit bij kan. Afgelopen weekend werd tegen Westerlo nog eens duidelijk dat het te weinig is.

The Great Old zal zich in ieder geval nog versterken. Een nieuwe kwaliteitsinjectie is onderweg. Het Laatste Nieuws weet dat Isaac Babadi zal tekenen.



Antwerp heeft nieuwe aanvallende middenvelder beet

De 20-jarige Nederlander zal door PSV voor één seizoen worden uitgeleend. Een aankoopoptie kon Antwerp niet geregeld krijgen. De Nederlanders geloven enorm in hem.

Babadi zal dus snel op de Bosuil tekenen, lang zal het niet duren voor zijn transfer officieel wordt gemaakt. Zijn marktwaarde wordt op 3 miljoen euro geschat.

In totaal kwam Babadi 35 keer in actie voor de A-ploeg van PSV. Hij scoorde drie doelpunten en gaf één assist. Kan hij voor meer creativiteit zorgen bij The Great Old?