'Antwerp gaat aanvallende middenvelder halen bij PSV'

'Antwerp gaat aanvallende middenvelder halen bij PSV'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp staat op het punt zich te versterken met PSV-talent Isaac Babadi (20). De aanvallende middenvelder komt op huurbasis zonder aankoopoptie naar de Bosuil.

Antwerp begon niet per se slecht aan het nieuwe seizoen, al is het duidelijk dat er nog extra kwaliteit bij kan. Afgelopen weekend werd tegen Westerlo nog eens duidelijk dat het te weinig is.

The Great Old zal zich in ieder geval nog versterken. Een nieuwe kwaliteitsinjectie is onderweg. Het Laatste Nieuws weet dat Isaac Babadi zal tekenen.

Lees ook... Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

Antwerp heeft nieuwe aanvallende middenvelder beet

De 20-jarige Nederlander zal door PSV voor één seizoen worden uitgeleend. Een aankoopoptie kon Antwerp niet geregeld krijgen. De Nederlanders geloven enorm in hem.

Babadi zal dus snel op de Bosuil tekenen, lang zal het niet duren voor zijn transfer officieel wordt gemaakt. Zijn marktwaarde wordt op 3 miljoen euro geschat.

In totaal kwam Babadi 35 keer in actie voor de A-ploeg van PSV. Hij scoorde drie doelpunten en gaf één assist. Kan hij voor meer creativiteit zorgen bij The Great Old?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
PSV
Isaac Babadi

Meer nieuws

Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

07:40
4
KRC Genk vangt miljoenen: Tolu vertrekt officieel naar Wolverhampton

KRC Genk vangt miljoenen: Tolu vertrekt officieel naar Wolverhampton

17:00
Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent

Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent

16:10
Tactisch valt hier veel over te zeggen: wat KV Mechelen-trainer Vanderbiest goed en niet goed deed tegen La Louvière Opinie

Tactisch valt hier veel over te zeggen: wat KV Mechelen-trainer Vanderbiest goed en niet goed deed tegen La Louvière

15:15
1
David Hubert laat zich uit over situatie rond Anderlecht: "Dat is het grote probleem"

David Hubert laat zich uit over situatie rond Anderlecht: "Dat is het grote probleem"

16:00
4
KAA Gent wil nieuwe aanvaller maar biedt te weinig: spits weigert nog te trainen

KAA Gent wil nieuwe aanvaller maar biedt te weinig: spits weigert nog te trainen

15:30
'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'

'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'

14:00
19
Nog geen minuut gespeeld in ons land: zevende(!) uitleenbeurt van international

Nog geen minuut gespeeld in ons land: zevende(!) uitleenbeurt van international

15:45
Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

14:40
5
Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

14:20
6
Bijna 30 miljoen euro: Ligue 1-club wil Lucas Stassin binnenhalen

Bijna 30 miljoen euro: Ligue 1-club wil Lucas Stassin binnenhalen

15:00
1
Standard-kapitein Fossey heeft vertrouwen in coach Euvrard ondanks pover debuut tegen OHL Reactie

Standard-kapitein Fossey heeft vertrouwen in coach Euvrard ondanks pover debuut tegen OHL

13:40
2
Stijnen & co ten voeten uit? "Heel de bank stond op"

Stijnen & co ten voeten uit? "Heel de bank stond op"

14:50
'Veel scouts in de tribune': Cercle Brugge kan nog twee miljoenendeals incasseren op Transfer Deadline Day

'Veel scouts in de tribune': Cercle Brugge kan nog twee miljoenendeals incasseren op Transfer Deadline Day

13:51
Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"

Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"

13:30
24
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Sambi Lokonga

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Sambi Lokonga

12:00
Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

13:00
12
Transferbom in Luik? Ligue 1-club wil eerste doelman Epolo wegkapen bij Standard

Transferbom in Luik? Ligue 1-club wil eerste doelman Epolo wegkapen bij Standard

12:43
10
Vincent Euvrard maakt meteen verontrustende vaststelling bij Standard: "Rednic is niet de enige verantwoordelijke"

Vincent Euvrard maakt meteen verontrustende vaststelling bij Standard: "Rednic is niet de enige verantwoordelijke"

12:40
4
Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

12:20
19
Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

12:00
9
Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

11:12
11
Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

10:15
2
Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

10:18
18
En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

11:00
'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

10:30
6
Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt Analyse

Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt

10:00
9
Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

08:40
16
🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

08:10
22
Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

09:30
5
Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

09:00
KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

08:20
1
Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

07:20
Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

08:00
1
KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

07:00
6
Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op" Reactie

Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op"

06:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

E. Stoefs E. Stoefs over 'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details' Nelvafrel Nelvafrel over David Hubert laat zich uit over situatie rond Anderlecht: "Dat is het grote probleem" Calamity Jane Calamity Jane over Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen Stefaan_82 Stefaan_82 over Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke Dog3 Dog3 over KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem Jacques1963. Jacques1963. over Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode Atletico1988 Atletico1988 over Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen André Coenen André Coenen over Transferbom in Luik? Ligue 1-club wil eerste doelman Epolo wegkapen bij Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved