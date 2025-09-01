Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

De crisis bij Anderlecht is compleet na de pijnlijke nederlaag tegen Union. De 2-0 op het veld van de stadsgenoot deed de bom ontploffen bij de achterban, die hun frustraties niet langer konden of wilden verbergen.

Tijdens en na de wedstrijd waren de protestkreten niet te negeren. “Wouter buiten”, klonk het negentig minuten lang vanuit het bezoekersvak, gericht op voorzitter Wouter Vandenhaute. De spelers moesten na het laatste fluitsignaal de fans gaan uitleggen waarom de malaise blijft aanslepen.

Later op de avond verplaatste de storm zich naar het oefencomplex in Neerpede. Daar hielden boze supporters de spelersbus even tegen en volgde er een gesprek van zo’n twintig minuten tussen enkele spelers en een vertegenwoordiging van de fans. De politie stond klaar om in te grijpen met het waterkanon, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.



Spelers moesten het gaan uitleggen

De supporters lieten ondertussen per mail aan het bestuur weten dat het protest niet zal stoppen tot Vandenhaute opstapt. In de boodschap waarschuwen ze bovendien dat de acties dreigen te escaleren en zowel sportieve als financiële gevolgen kunnen hebben voor de club.

De spelersgroep toonde begrip voor de woede, maar probeerde ook te benadrukken dat er vooruitgang is. Nieuwkomer Enric Llansana wees erop dat “iedereen alles geeft”, maar dat de resultaten voorlopig uitblijven. Toch blijft de sfeer bij de fans grimmig, en dat lijkt niet snel te veranderen.

Anderlecht staat voor cruciale weken, zowel op als naast het veld. Zonder snelle beterschap dreigt de kloof tussen bestuur, spelers en supporters alleen maar groter te worden.