'Théo Leoni kiest voor verrassende transfer'

Olivier Renard stond voor een cruciaal paar dagen bij Anderlecht. Een aantal spelers moesten nog verkocht worden, zeker gezien het feit dat er ook dit seizoen geen Europees voetbal is voor paars-wit. En dus was het tot op de laatste dag van de internationale mercato afwachten.

Het probleem ligt vooral bij de overbodige spelers. Namen zoals Théo Leoni, Mats Rits en Majeed Ashimeru belasten de kern en zorgen ervoor dat Anderlecht moeilijk de balans kan bewaren tussen kwaliteit en speelminuten. Renard moest deze ballast kwijtraken om het team competitief te houden.

Zowel Rits als Leoni stonden op het lijstje van KV Mechelen, zeker als Rob Schoofs er zou vertrekken naar Union SG om er Vanhoutte op zijn beurt te gaan opvolgen.



Lees ook... Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

🚨EXCL : 🔴⚪️🇧🇪 #Ligue2|



🔐 Accord trouvé entre Reims et Anderlecht pour Théo Leoni



💰Transfert de 600k€ pic.twitter.com/TAQoMdvUnR — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2025

Voorlopig is daar nog geen sprake van. Meer zelfs: buitenlandse bronnen spreken ondertussen van een nieuwe bestemming voor alvast Leoni.

Leoni voor dik half miljoen naar Ligue 2

Dat zou het Franse Stade de Reims worden. Hij zou voor een bedrag van om en bij de 600.000 euro naar Frankrijk trekken in de Ligue 2, Anderlecht zou daar zo'n 400.000 euro aan overhouden.

RSC Anderlecht heeft nog een paar uur om de deal helemaal af te ronden, zodat ze opnieuw wat geruster kunnen ademhalen als het gaat over de eigen geldbuidel.