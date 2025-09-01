'Théo Leoni kiest voor verrassende transfer'

'Théo Leoni kiest voor verrassende transfer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Olivier Renard stond voor een cruciaal paar dagen bij Anderlecht. Een aantal spelers moesten nog verkocht worden, zeker gezien het feit dat er ook dit seizoen geen Europees voetbal is voor paars-wit. En dus was het tot op de laatste dag van de internationale mercato afwachten.

Het probleem ligt vooral bij de overbodige spelers. Namen zoals Théo Leoni, Mats Rits en Majeed Ashimeru belasten de kern en zorgen ervoor dat Anderlecht moeilijk de balans kan bewaren tussen kwaliteit en speelminuten. Renard moest deze ballast kwijtraken om het team competitief te houden.

Zowel Rits als Leoni stonden op het lijstje van KV Mechelen, zeker als Rob Schoofs er zou vertrekken naar Union SG om er Vanhoutte op zijn beurt te gaan opvolgen. 

Lees ook... Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

Voorlopig is daar nog geen sprake van. Meer zelfs: buitenlandse bronnen spreken ondertussen van een nieuwe bestemming voor alvast Leoni.

Leoni voor dik half miljoen naar Ligue 2

Dat zou het Franse Stade de Reims worden. Hij zou voor een bedrag van om en bij de 600.000 euro naar Frankrijk trekken in de Ligue 2, Anderlecht zou daar zo'n 400.000 euro aan overhouden.

RSC Anderlecht heeft nog een paar uur om de deal helemaal af te ronden, zodat ze opnieuw wat geruster kunnen ademhalen als het gaat over de eigen geldbuidel.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Theo Leoni

Meer nieuws

Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

22:40
1
Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze?

Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze?

18:40
7
OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt

OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt

18:20
27
'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

21:20
OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van kampioenenmaker, die naar de Bundesliga trekt

OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van kampioenenmaker, die naar de Bundesliga trekt

17:40
"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

17:22
Ajax wil Kasper Dolberg terughalen: dit is de situatie (inclusief alle details)

Ajax wil Kasper Dolberg terughalen: dit is de situatie (inclusief alle details)

19:00
17
'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

22:20
3
Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

14:40
13
Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

14:20
10
Deense media zijn zeker: 'Dolberg vertrekt naar deze club en voor dit bedrag'

Deense media zijn zeker: 'Dolberg vertrekt naar deze club en voor dit bedrag'

20:40
15
Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"

Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"

13:30
28
📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

22:00
Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

13:00
15
Coach Stef Wils zag dat de wil ontbrak bij Antwerp: "Dat kwam er ook nog bij"

Coach Stef Wils zag dat de wil ontbrak bij Antwerp: "Dat kwam er ook nog bij"

20:50
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Sambi Lokonga - Babadi - Bursik - Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Sambi Lokonga - Babadi - Bursik - Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits

20:20
David Hubert laat zich uit over situatie rond Anderlecht: "Dat is het grote probleem"

David Hubert laat zich uit over situatie rond Anderlecht: "Dat is het grote probleem"

16:00
4
OFFICIEEL: Albert Sambi Lokonga verlaat Arsenal en trekt naar andere competitie

OFFICIEEL: Albert Sambi Lokonga verlaat Arsenal en trekt naar andere competitie

20:20
Peter Vandenbempt laat zich uit over doelmannenkwestie Club Brugge en prikt daarbij ook naar ... Bart Verhaeghe

Peter Vandenbempt laat zich uit over doelmannenkwestie Club Brugge en prikt daarbij ook naar ... Bart Verhaeghe

21:00
1
Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

12:20
36
Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

11:12
12
'Fiks verlies voor Gent: floptransfer verlaat Planet Group Arena op definitieve basis'

'Fiks verlies voor Gent: floptransfer verlaat Planet Group Arena op definitieve basis'

20:00
DONE DEAL: Jeugdproduct Genk komt na avonturen bij Moeskroen en Zulte Waregem in Nederland terecht

DONE DEAL: Jeugdproduct Genk komt na avonturen bij Moeskroen en Zulte Waregem in Nederland terecht

19:30
De nieuwe Genkse aanvallende briljant staat al klaar, ook Vanaken, Union, Mechelen en OH Leuven maakten indruk

De nieuwe Genkse aanvallende briljant staat al klaar, ook Vanaken, Union, Mechelen en OH Leuven maakten indruk

18:50
Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen

Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen

19:40
13
Done deal: Antwerp heeft gewenste versterking op het middenveld beet

Done deal: Antwerp heeft gewenste versterking op het middenveld beet

19:20
1
Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

10:18
21
Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt Analyse

Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt

10:00
9
Done deal: Club Brugge vindt zoals verwacht de oplossing voor doelman in Engeland

Done deal: Club Brugge vindt zoals verwacht de oplossing voor doelman in Engeland

18:10
OFFICIEEL: Bilal El Khannouss (ex-Genk) vertrekt alsnog bij Leicester City en gaat naar Bundesliga

OFFICIEEL: Bilal El Khannouss (ex-Genk) vertrekt alsnog bij Leicester City en gaat naar Bundesliga

18:04
2
Dender wil coach weghalen bij Lierse: wat gaat dat doen met de sportieve stabiliteit?

Dender wil coach weghalen bij Lierse: wat gaat dat doen met de sportieve stabiliteit?

17:10
1
🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

08:10
22
KRC Genk vangt miljoenen: Tolu vertrekt officieel naar Wolverhampton

KRC Genk vangt miljoenen: Tolu vertrekt officieel naar Wolverhampton

17:00
5
Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent

Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent

16:10
'Antwerp gaat aanvallende middenvelder halen bij PSV'

'Antwerp gaat aanvallende middenvelder halen bij PSV'

16:30
1
Tactisch valt hier veel over te zeggen: wat KV Mechelen-trainer Vanderbiest goed en niet goed deed tegen La Louvière Opinie

Tactisch valt hier veel over te zeggen: wat KV Mechelen-trainer Vanderbiest goed en niet goed deed tegen La Louvière

15:15
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt Blackadder Blackadder over 'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door' TatstOn TatstOn over Ajax wil Kasper Dolberg terughalen: dit is de situatie (inclusief alle details) Vital Verheyen Vital Verheyen over Deense media zijn zeker: 'Dolberg vertrekt naar deze club en voor dit bedrag' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze? King of Highbury King of Highbury over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke Soloria Soloria over Coach Stef Wils zag dat de wil ontbrak bij Antwerp: "Dat kwam er ook nog bij" theojana theojana over Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved