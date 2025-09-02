"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt
Arthur Piedfort besliste de 2-0-zege van Westerlo tegen Antwerp met zijn eerste profgoal. De 20-jarige Kempenaar vierde emotioneel na een moeilijke periode met blessures.

KVC Westerlo kon zaterdag met 2-0 winnen van Antwerp. De Kemphanen speelden een goede partij tegen The Great Old en werden beloond met de drie punten. Voor Arthur Piedfort was het een extra speciale match.

Hij scoorde de 2-0, een belangrijk doelpunt dat de wedstrijd definitief besliste. Het was overigens zijn eerste goal als prof. "Ik heb heel lang moeten wachten op mijn eerste, maar ik ben wel blij dat hij op een belangrijk moment kwam."

Na een moeilijkere periode op sportief vlak doet het deugd voor de 20-jarige Kempenaar. "Toen ik op de bal trapte kwam alle frustratie van de voorbije twee jaar eruit. Alle emoties kwamen naar boven."

"Vorig jaar had ik ook een blessure waar ik last van bleef hebben. Ik kon nooit echt 100% gaan, maar nu ben ik er wel helemaal van af", komt hij met een kleine update.

Naast zijn eerste profdoelpunt behaalde Westerlo ook zijn eerste clean sheet van het seizoen. Daar werd goed voor gewerkt op training. "We slikten veel doelpunten de afgelopen weken, nu hebben we extra hard op het verdedigen gefocust. Dat heeft volgens mij goed geholpen."

