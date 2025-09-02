Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

Verlaat Kasper Dolberg RSC Anderlecht vandaag nog AFC Ajax? Die kans is héél groot. Maar de Deen is niet de enige spits van paars-wit die op concrete belangstelling kan rekenen.

AFC Ajax en RSC Anderlecht hebben een akkoord over de transfer van Kasper Dolberg. Al wordt het een race tegen de klok om de administratie rond te krijgen.

Dolberg is niet de enige aanvaller van Anderlecht die op concrete interesse kan rekenen. Olivier Renard kreeg ondertussen ook een telefoontje om navraag te doen naar Luis Vazquez.



Niet enkel interesse in Kasper Dolberg

Turkse media melden dat Kocaelispor een poging wil wagen om de 24-jarige Argentijn naar Turkije te halen. Al hebben de Turken wél nog tijd.

De transfermarkt in Turkije sluit pas op elf september de deuren. De focus van Renard ligt vanavond dus op het dossier van Dolberg én de komende dagen op het halen een vervanger voor de spits.

Transfer is bespreekbaar

Desalniettemin is een transfer van de Argentijnse aanvaller bespreekbaar. Vazquez ligt niet in de bovenste schuif van de paars-witte fans en slaagde er nooit in om een vaste basisplaats te veroveren.